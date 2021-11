Serie A, Fiorentina: si lavora al mercato in uscita

21-11-2021 13:31

La Fiorentina ora è carica e vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria per 4-3 sul Milan di ieri sera. L’arrivo di Commisso tra una settimana sarà fondamentale per definire le strategie di mercato in entrata ma anche in uscita.

Alcuni giocatori infatti non sono più essenziali al progetto viola e quindi dovrebbero lasciare Firenze prossimamente. Come scrive La Nazione, tra questi ci sono sia Amrabat che Pulgar, per i quali potrebbero arrivare offerte interessanti.

Anche Callejon potrebbe salutare nonostante sia stato importante nelle rotazioni di Italiano. Piace in Spagna, e non si esclude la risoluzione di contratto. Discorso più complicato invece per Kokorin, ancora indisponibile e per il quale al momento non si registrano interessamenti.

