Serie A: Fiorentina-Spal 3-0

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6, Milenkovic 7, Pezzella 6.5, Vitor Hugo 6.5, Biraghi 5.5 (1′ st Hancko 6.5), Benassi 6, Veretout 7, Gerson 6.5, Chiesa 7 (20′ st Mirallas 6), Simeone 6, Pjaca 7 (32′ st Eysseric sv). (97 Dragowski, 5 Ceccherini, 2 Laurini, 34 Diks, 14 Dabo, 26 Edimilson F, 6 Norgaard, 77 Thereau, 21 Sottil). All.: Pioli 7

Spal (3-5-2): Gomis 5, Cionek 5, Vicari 5 (12′ st Simic 5.5), Felipe 5, Lazzari 6, Kurtic 5.5, Schiattarella 5, Missiroli 5.5 (21′ st Valoti), Fares 5, Petagna 5 (31′ st Paloschi sv), Antenucci 5.5. (32 Milinkovic-Savic, 22 Thiam, 24 Dickmann, 3 Djourou, 33 Costa, 25 Everton Luiz, 16 Valdifiori, 14 Bonifazi, 10 Floccari). All. Semplici 5

ARBITRO: Ghersini di Genova 5 Reti: pt 18′ Pjaca, 28′ Milenkovic; st 11′ Chiesa Angoli: 11 a 1 per la Fiorentina Var: 1 (27′ st) Ammoniti: Biraghi, Schiattarella, Kurtic per gioco falloso Recupero: 2′, 5′ Spettatori: 30.068, incasso 448.978 euro (paganti 8849, incasso 176.974; abbonati 21.219, quota 272.004)

I GOL

Pt 18′: Biraghi scodella un lungo cross in mezzo all’area, respinge malamente Fares, ne approfitta Pjaca che da posizione ravvicinata, con un tiro di sinistro, non fallisce il bersaglio

Pt 28′: Sul corner battuto da Veretout si avventa di testa Milenkovic che con un gran colpo di testa beffa Felipe e trafigge Gomis uscito fuori tempo dai pali

St 11′: Simeone innesca da destra, Pjaca raccoglie e stoppa, irrompe Chiesa che fa partire una rasoiata di destra su cui nulla può Gomis.

ANSA | 22-09-2018 21:56