Serie A: Fiorentina-Torino, probabili formazioni

Fiorentina-Torino apre la Serie A 2020-2021: comincia al Franchi alle 18 il primo campionato post Covid. Per i viola di Iachini 3-5-2 con Kouamé e Ribery in attacco e Chiesa e Biraghi sugli esterni. A centrocampo non può debuttare il neo acquisto Amrabat, squalificato, ma ci sarà Bonaventura.

Giampaolo, alla prima sulla panchina granata, si presenta con un 4-3-1-2 con Berenguer trequartista dietro a Zaza e Belotti. Subito in campo il neo acquisto Linetty, indisponibili Baselli e Rodriguez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti

OMNISPORT | 19-09-2020 08:34