Serie A: Fiorentina-Udinese 1-0

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6 (1′ st Dragowski 6), Milenkovic 6, Pezzella 6, Vitor Hugo 7, Biraghi 6; Benassi 7.5, Edimilson 7, Gerson 6 (38′ st Dabo sv), Chiesa 7, Simeone 6, Eysseric 6 (19′ st Pjaca 6). (5 Ceccherini, 2 Laurini, 34 Diks, 16 Hancko, 6 Norgaard, 19 Montiel, 11 Mirallas, 28 Vlahovic, 77 Thereau).

All.: Pioli 6.5 Udinese (4-2-3-1): Scuffet 5.5, S.Larsen 5.5, Troost-Ekong 6, Nuytinck 6 (43′ st Vizeu), Samir 6, Behrami 6.5 (35′ st D’Alessandro sv), Fofana 6, Pussetto 5.5 (16′ st Teodorczyk 6), De Paul 6, Machis 5.5, Lasagna 5. (1 Musso, 88 Nicolas, 4 Opoku, 18 Ter Avest, 2 Wague, 7 Giu. Pezzella, 21 Pontisso, 91 Teodorczyk). All.: Velazquez 5.5 Arbitro: Giua di Olbia 5 Rete: 28′ st Benassi Angoli: 11 a 4 per la Fiorentina Recupero: 0 e 4′ Ammoniti: Gerson, Fofana, Pezzella per gioco falloso. Var: zero. Spettatori: 31.009, incasso 466.720 euro (paganti 9790, incasso 194.716; abbonati 21.219, quota 272.004).

*** IL GOL – 28′ st: grande discesa palla al piede di Chiesa che in contropiede serve l’accorrente Benassi il quale, da posizione angolata, fa partire un gran tiro su cui nulla può Scuffet.

ANSA | 02-09-2018 22:26