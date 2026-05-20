Fischietti italiani nel caos: il caso Rocchi – Come si diventa arbitro di Serie A?

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

In un’assolata giornata di aprile di quest’anno, il nostro campionato è stato scosso da un letterale fulmine a ciel sereno. Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, è finito al centro di una inchiesta da parte della Procura di Milano, con l’accusa di concorso in frode sportiva.

Un’indagine partita a ottobre del 2024 e che inizialmente era contro ignoti. Poi, piano piano, i nomi hanno cominciato a comparire. Per avere delle risposte, però, occorrerà aspettare ancora molto tempo. Ma da qui si apre un quesito: come si diventa arbitro di Serie A? Qual è l’iter da seguire?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le informazioni su come diventare arbitri di Serie A.