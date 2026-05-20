Fischietti italiani nel caos: il caso Rocchi – Come si diventa arbitro di Serie A?

In un’assolata giornata di aprile di quest’anno, il nostro campionato è stato scosso da un letterale fulmine a ciel sereno. Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, è finito al centro di una inchiesta da parte della Procura di Milano, con l’accusa di concorso in frode sportiva.
Un’indagine partita a ottobre del 2024 e che inizialmente era contro ignoti. Poi, piano piano, i nomi hanno cominciato a comparire. Per avere delle risposte, però, occorrerà aspettare ancora molto tempo. Ma da qui si apre un quesito: come si diventa arbitro di Serie A? Qual è l’iter da seguire?
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le informazioni su come diventare arbitri di Serie A.