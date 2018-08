Serie A, fissate le date dei recuperi

Fallisce il tentativo della Lega di far recuperare in breve tempo le due partite della prima giornata rinviate per la tragedia che ha colpito Genova con la caduta del Ponte Morandi. Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, infatti, verranno giocate rispettivamente mercoledì 19 settembre e mercoledì 31 ottobre, in orari da definire.

La Lega avrebbe voluto che le partite si disputassero già mercoledì 21 agosto, ma le società hanno bocciato la proposta. La gara del Milan è slittata di un ulteriore mese a causa degli impegni dei rossoneri da metà settembre in Europa League.

SPORTAL.IT | 17-08-2018 18:10