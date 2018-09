Serie A: Frosinone-Genoa 1-2

Frosinone (3-4-2-1): Sportiello 6, Goldaniga 6, Salamon 5.5, Capuano 5 (30’st Vloet sv), Zampano 6, Chibsah 6, Hallfredsson 4.5, Molinaro 5, Ciano 5, Perica 5 (1’st Ciofani 6.5), Campbell 5 (16’st Soddimo 5). (22 Bardi, 2 Ghiglione, 15 Ariaudo, 23 Brighenti, 24 Cassata, 32 Krajnc, 33 Beghetto, 88 Crisetig, 89 Pinamonti). All.: Longo 5. Genoa (3-4-1-2): Radu 6.5, Biraschi 6, Spolli 6, Criscito 6.5, Romulo 6.5, Sandro 6.5 (30’st Mazzitelli sv), Hiljemark 7, Lazovic 5 (18’st Zukanovic 6), Pandev 5 (23’st Pereira 5), Kouamè 6.5, Piatek 7.5. (1 Marchetti, 3 Gunter, 24 Bessa, 26 Dalmonte, 33 Lakicevic, 39 Favilli, 40 Omeonga 45 Medeiros). All.: Ballardini. Arbitro: Sacchi 6. Reti: nel pt 33 Piatek, 35’Piatek, 41′ Ciano su rigore; Angoli: 5-2 per il Frosinone Recupero: 1′ e 3′.

Ammoniti: Campbell, Hallfredsson, Goldaniga, Mazzitelli e Sandro per gioco scorretto. Spettatori: 13.500 circa ** I GOL ** – 33′ pt: Piatek recupera palla al limite dell’area e fulmina Sportielo con una botta radente a fil di palo. – 35′ pt: Kouamè ruba palla a Salomon, tocco per Piatek che segna a porta vuota.

– 41′ intervento scomposto di Spolli su Perica. Rigore trasformato da Ciano.

ANSA | 30-09-2018 20:39