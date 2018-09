Serie A: Frosinone-Juventus 0-2

Frosinone (3-5-2): Sportiello 7, Goldaniga 6.5, Salamon 6.5, Capuano 6, Zampano 6, Chibsah 6, Maiello 6 (3′ st Crisetig 4), Hallfredsson 6.5 (40′ st Cassata sv), Molinaro 6.5, Campbell 6 (26′ st Ciano 6), Perica 6.5. (22 Bardi, 2 Ghiglione, 9 Ciofani, 10 Soddimo, 15 Ariaudo, 23 Brighenti, 24 Cassata, 32 Krajnc, 33 Beghetto, 66 Chibsah, 89 Pinamonti). All.: M.Longo 6,5. Juventus (4-3-3): Szczesny 6, Cuadrado 5 (24′ st Cancelo 6.5), Rugani 6.5, Chiellini 7, Alex Sandro 6, Emre Can 6, Pjanic 6, Bentancur 5 (11′ st Bernardeschi 7), Dybala 7, Mandzukic 6 (40′ st Matuidi sv), Ronaldo 7 (22 Perin, 21 Pinsoglio, 4 Benatia, 18 Kean, 19 Bonucci). All.: Allegri 6. Arbitro: Giacomelli di Trieste 6.

Rete: nel st 36′ Ronaldo, 94′ Bernardeschi. Ammoniti: Sportiello per comportamento non regolamentare. Betancurt, Perica e Molinaro per gioco falloso. Angoli: 5-3 per la Juventus.

Recupero: 0′ e 5′. Var: 1. Spettatori: 16 mila. ** I GOL – 36’st: su assist di Pjanic, Ronaldo anticipa i difensori del Frosinone e insacca da due passi. – 49 ‘st: Grisetig perde palla al limite dell’area della Juventus. Contropiede bianconero e Bernardeschi si accentra e insacca.

ANSA | 23-09-2018 22:49