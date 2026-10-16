Frosinone formato Champions, poker al Sassuolo e quarto posto: Raimondo come Ibra e Yamal, che messaggio a Mancini

Il poker al Sassuolo vale il quarto posto provvisorio e certifica il momento d’oro dei ciociari. Raimondo firma una tripletta da record e sogna la nazionale maggiore

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Alvini e i suoi ragazzi terribili continuano a divertirsi e a stupire. Archiviato il netto ko 3-0 al Maradona contro il Napoli, il Frosinone riprende a correre e si prendono il quarto successo in campionato schiantando 4-2 il Sassuolo allo Stirpe. Una vittoria che, in attesa delle altre gare del settimo turno, vale momentaneamente il quarto posto in classifica, per respirare anche in Ciociaria un po’ di aria di Champions League.

Raimondo tripletta da urlo al Sassuolo

A prendersi la scena nell’anticipo di Serie A che ha visto il Frosinone superare 4-2 il Sassuolo è il solito Antonio Raimondo, che dopo le doppiette a Venezia e Fiorentina, rifila un tris da urlo agli emiliani e scavalca Malen e Lautaro, issandosi in vetta alla classifica marcatori. Il ravennate, trascinatore del Frosinone alla promozione in Serie A nella passata stagione con undici reti, sembra destinato a un’annata da assoluto protagonista anche al debutto nel massimo campionato.

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Messaggio a Mancini

E poco importa se sul secondo e sul terzo gol c’è la complicità di Muric, autore di due interventi scellerati in uscita, dopo questa prestazione, sono in molti a chiedere che il classe 2004 in prestito dal Bologna, entri nel giro della nazionale maggiore al più presto. Già punto fermo dell’Under 21 di Silvio Baldini, con cui ha messo a segno quattro reti in 10 presenze, la serata odierna manda un messaggio forte e chiaro anche a Roberto Mancini.

Solo Ibra come Raimondo

Riavvolgendo il nastro del tempo del campionato, poi, si scopre come prima di Raimondo solo a un certo Ibrahimovic era riuscita l’impresa di siglare tre marcature multiple nelle prime sette gare stagionali. Allargando lo sguardo al di fuori dai confini nostrani, invece, a rientrare in questa statistica sono solo i due fuoriclasse del Barcellona, Lamine Yamal e Raphinha. Con Kean ancora non al meglio, Mancini può sorridere. Al netto dei vari Pio Esposito e Scamacca, questo Raimondo per le gare di novembre contro Francia e Belgio in Nations League farebbe molto comodo all’Italia.