Serie A: Genoa-Bologna 1-0

Genoa (3-4-1-2 ): Marchetti 6, Biraschi 6.5, Spolli 6.5, Gunter 6, Romulo 6, Mazzitelli 6.5 (35′ st Pedro Pereira sv), Hiljemark 5.5 (12′ st Lazovic 6), Criscito 6.5 , Bessa 5.5 ; Pandev 6.5 (16′ st Kouamè 6), Piatek 7.5. ( 25 Vodisek, 97 Radu, 10 Lapadula, 18 Rolon, 26 Dalmonte, 33 Lakicevic, 40 Omeonga, 45 Medeiros, 87 Zukanovic). All.: Ballardini 6.5. Bologna (3-1-4-2): Skorupski 5.5, De Maio 6, Danilo 5.5, Gonzalez 5.5 (25′ st Orsolini 6.5), Mattiello 6, Poli 6 (22′ st Svanberg 5.5), Pulgar 5, Dzemaili 6.5, Dijks 6, Okwonkwo 5, Destro 5 (35′ st Santander sv) (1 Da Costa, 29 Santurro, 8 Nagy, 11 Krejci, 15 Mbaye, 19 Valencia, 25 Corbo, 33 Calabresi, 91 Falcinelli).

All.: F.Inzaghi 5.5 Arbitro: Banti 6. Reti: 24′ st Piatek.

Angoli: 5 a 3 per il Genoa. Recupero: 1′ e 5′. Espulsi: Pulgar per gioco violento al 50′ st Ammoniti: Destro, Dijks, Gonzalez, Bessa per gioco falloso. Marchetti e Skorupski per comportamento non regolamentare. Var: 0. Spettatori: 20.032 (Paganti 2028, abbonati 18.004). Incasso: 231.100 euro Note: La partita è stata interrotta al 44′ st per un infortunio del guardalinee Vivenzi che si trovava sul lato delle panchine. Il match è ripreso dopo un paio di minuti con il quarto uomo Baroni che ha preso il posto di Vivenzi mentre quest’ultimo ha concluso la partita come quarto uomo. ** IL GOL ** – 24′ st: percussione di Piatek che dal limite sferra un tiro imparabile per Skorupski.

