Serie A: Genoa-Chievo 2-0

Genoa (3-4-1-2):Radu 6,5, Biraschi 6,5, Spolli 6, Criscito 6.

Pereira 6, Romulo 6, Hiljemark 6(33′ st Mazzitelli 6), Lazovic 6,5( 29′ st Zukanovic 6), Pandev 6,5(11′ st Bessa 6), Kouamé 6,5, Piatek 7. (1 Marchetti, 25 Vodisek, 3 Gunter, 18 Rolon, 26 Dalmonte, 30 Sandro, 33 Lakicevic, 39 Favilli, 45 Medeiros).

All.:Ballardini 6,5 . Chievo (4-3-1-2)Sorrentino 6 , Cacciatore 5,5, Tomovic 5,5(3′ st Depaoli 5), Rossettini 5, Barba 5,5, Rigoni 5, Radovanovic 6, Hetemaj 5( 10′ st Birsa 5,5), Leris 5,5(34′ st Pellissier 5,5), Stepinski 6, Giaccherini 6. (1 Semper, 16 Seculin, 3 Tanasijevic, 10 Pucciarelli, 13 Kiyine, 20 Djordjevic, 21 Burruchaga, 44 Jaroszynski, 69 Meggiorni) All.

D’Anna 5. Arbitro: Pasqua di Tivoli 6. Reti: nel p.t. 41′ Piatek, Nel s.t. 9′ Pandev. Angoli: 7 a 4 per il Genoa.

Recupero: 0′ e 6′. Ammoniti: Leris, Criscito, Kouamé, Hetemaj, Pandev, Depaoli, Rossettini per gioco scorretto, Piatek per simulazione . Var: 0. Spettatori: 18969 di cui paganti 965 e abbonati 18004 . ** I GOL ** – – 41′ pt: Lazovic lavora un buon pallone sulla fascia sinistra e serve Piatek che al limite controlla si libera di un avversari oe lascia partire un diagonale imprendibile per Sorrentino. – 9′ st: Lazovic mette in mezzo da sinsitra, la difesa del Chievo non riesce a respingere, recupera il pallone Pandev che controlla e batte Sorrentino con un preciso rasoterra.

