Serie A: Genoa-Crotone, probabili formazioni

Genoa-Crotone è una partita in programma alle 15 di domenica e valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Sulla panchina del Grifone debutta Maran: possibile il 3-5-2 con il duo offensivo composto da Pandev e Destro. In porta c’è Perin, Ghiglione e Criscito sulle face.

Nel Crotone c’è curiosità per i nuovi arrivani Magallan ed Eduardo, subito titolari. In attacco Messias è favorito sull’altro neo acquisto Riviere, sicuro del posto Simy.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Schone, Zajc, Criscito; Pandev, Destro.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy.

OMNISPORT | 19-09-2020 10:19