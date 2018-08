Serie A: Genoa-Empoli 2-1

GENOA (3-4-1-2): Marchetti 6.5, Biraschi 6.5, Spolli 6, Zukanovic 6, Lazovic 6 (27′ st Gunter 6), Romulo 6.5, Hiljemark 6 (36′ st Bessa 6), Criscito 6, Pandev 6.5( 9′ st Mazzitelli 6), Kouamé 7, Piatek 7. (25 Vodisek, 97 Radu, 5 Lopez, 10 Lapadula, 18 Rolon, 26 Dalmonte, 32 Pereira, 33 Lakicevic, 45 Medeiros).

All: Ballardini 7. EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano 5.5, Di Lorenzo 5.5, Silvestre 6, Rasmussen 6, Antonelli 6, Acquah 5.5 (27′ st Bennacer 5), Capezzi 6, Krunic 5.5, Zajc 6.5 (40′ st Taorè sv) , La Gumina 5.5 (32′ st Mraz 5), Caputo 5.5. (1 Provedel, 99 Fulignati, 4 Brighi, 5 Veseli, 7 Mchedlidze,23 Pasqual, 27 Untersee,29 Marcjanik, 48 Ucan). All. Andreazzoli 6 Arbitro: Marinelli 5.

Reti: nel pt 6′ Piatek, 18′ Kouamé. Nel st. 49′ Mraz Angoli: 6 a 3 per l’Empoli . Recupero: 2′ e 4′ . Ammoniti: Spolli per fallo di mano, Criscito, Zukanovic, Silvestre, Krunic per gioco scorretto Spettatori: 19523 di cui abbonati 17490 e paganti 2033. ** I GOL ** – – 6′ pt: cross da sinistra basso e teso di Criscito che Piatek anticipando tutti mette in rete – 18′ pt: Kouamé va via sulla sinistra, entra in area e con un perfetto diagonale rasoterra batte Terracciano infilando il pallone sul palo più lontano – 49′ st: Mraz anticipa tutti in area e batte Marchetti raccogliendo un cross rasoterra da destra.

ANSA | 26-08-2018 22:53