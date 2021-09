Serie A 2021-2022, Genoa-Hellas Verona: le probabili formazioni

Reduci entrambe da un pareggio nell’ultimo turno, Genoa e Hellas Verona iniziano ad aver bisogno di punti per allontanarsi dalle zone pericolanti della classifica.

Per riuscire nell’intento, Ballardini questa sera dovrebbe fare nuovamente affidamento su Destro in attacco e lanciare dal primo minuto il talentuoso Kallon. Al suo fianco dovrebbero agire Rovella e Fares, mentre a fare da diga a centrocampo ci penseranno Badelj e Toure.

Panchina invece, in casa Hellas, per l’ex di giornata Miguel Veloso al cui posto dovrebbe essere preferito uno tra Tameze e Hongla. In attacco fiducia a Kalinic, supportato per l’occasione da Caprari e Barak.

Di seguito i probabili schieramenti di stasera.

GENOA (4-2-3-1) Sirigu, Cambiaso, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Badelj, Toure; Kallon, Rovella, Fares; Destro. All. Ballardini

HELLAS VERONA (3-4-2-1) Montipò, Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Barak: Kalinic. All. Tudor.

OMNISPORT | 25-09-2021 10:54