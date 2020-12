Serie A, Genoa - Juventus, probabili formazioni

Dopo aver guadagnato il primato nel girone di Champions, la Juventus si rituffa in campionato, dove fino a Febbraio potrà cercare di investire tutte le energie possibili, per recuperare qualche punto di troppo perso per strada. I bianconeri arrivano a Marassi terzi in classifica con 20 punti a parimerito con il Napoli, frutto di 5 vittorie e 5 pareggi.

I padroni di casa vivono invece un momento molto delicato: penultimo posto in classifica con soli 6 punti conquistati e una vittoria che è assente dai tabellini rossoblu dalla prima di campionato (4-1 al Crotone).

PROBABILI FORMAZIONI:

GENOA (4-4-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Pjaca, Scamacca. All. Maran

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

OMNISPORT | 11-12-2020 15:32