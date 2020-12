Serie A, Genoa - Milan: probabili formazioni

Testa coda tra Genoa e Milan, dove gli uomini di Maran sono chiamati a fare punti per evitare di ritrovarsi in fondo alla classifica. Dopo il pareggio interno contro il Parma di domenica sera, anche i rossoneri cercano il riscatto. Servono tre punti per tenere a distanza di sicurezza tutte le inseguitrici.

In vista della sfida contro il Milan capolista Rolando Maran dovrebbe confermare il 4-4-2. Perin difenderà i pali rossoblu con Goldaniga e Pellegrini che dovranno percorrere le corsie laterali mentre Bani e Masiello saranno i centrali con la conferma di Radovanovic e Rovella in mezzo al campo. Problemi in difesa per Pioli: restano fuori Kjaer, Bennacer e Gabbia per infortunio. A centrocampo sarà Tonali a far coppia con Kessie, mentre dietro spazio ancora a Kalulu con Romagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Pjaca. All. Maran. A disp. Paleari, Ghiglione, Czyborra, Criscito, Badelj, Zajc, Melegoni, Behrami, Pandev, Destro, Shomurodov, Parigini. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Marchetti, Zappacosta, C. Zapata

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. All. Pioli. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Diogo Dalot, Duarte, Conti, Krunic, Hauge, Castillejo, Colombo, Maldini, Brahim Diaz. Indisponibili: Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Kjaer.

OMNISPORT | 15-12-2020 15:44