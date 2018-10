Serie A: Genoa-Parma 1-3

Genoa (3-4-1-2): Radu 4.5, Biraschi 5, Spolli 5, Criscito 5, Pedro Pereira 5 (26′ st Mazzitelli sv), Sandro 6, Hiljemark 5 (1’st Bessa 6 ), Lazovic 6.5, Medeiros 5 (1′ st Favilli 6), Kouamè 6, Piatek 7 (1 Marchetti, 25 Vodisek, 3 Gunter, 8 Romulo, 10 Lapadula, 19 Pandev, 26 Dalmonte, 33 Lakicevic, 98 Zukanovic). All.; Ballardini 5 Parma (4-3-3): Sepe 6.5, Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5, Gagliolo, 6.5 Gobbi 6.5, Rigoni 7 (32′ st Deiola sv), Stulac 7, Barillà 6.5, Ceravolo 7 (20′ st Da Cruz 6), Di Gaudio 6.5 (15′ st Bastoni 6), Siligardi 7. (1 Frattali, 56 Bagheria, 10 Ciciretti, 23 Gazzola. 53 Camara, 54 Di Maggio, 77 Biabiany, 93 Sprocati). All.: D’Aversa 7 Arbitro: Chiffi 6.5 Reti: 5′ pt Piatek, 15′ pt Rigoni, 26′ pt Siligardi, 30′ pt Ceravolo. Angoli: 7 a 5 per il Parma. Recupero: 3′ e 3′ Ammoniti: Piatek per proteste, Bruno Alves per gioco falloso Var: 1 Spettatori: 20.511 (paganti: 2507. Abbonati: 18.004).

Incasso 231.654 euro. Note: partita iniziata con un paio di minuti di ritardo per un problema alla base del palo della porta del Parma: si era staccata una parte della rete in fase di riscaldamento, aggiustata col nastro isolante ** I GOL ** – 5′ pt: cross dalla sinistra di Lazovic, Piatek colpisce di testa, il pallone tocca il palo alla sinistra di Sepe e si infila in rete. – 15′ pt: calcio d’angolo dalla destra di Siligardi, Radu sbaglia l’uscita e Rigoni mette dentro da un mnetro. – 26′ pt: Siligardi conquista palla sulla trequarti, entra in area superando con facilità Spolli e fulmina il portiere rossoblù con un gran tiro sul palo lontano. – 30′ pt: cross di Barillà dalla trequarti, il portiere Radu non esce e Ceravolo lasciato solo a centro area segna di testa.

