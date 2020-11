Serie A: Genoa-Parma, probabili formazioni

Sarà Genoa-Parma a chiudere il programma della nona giornata di Serie A. Al “Ferraris” alle 20.45 si gioca quello che ha già tutti i crismi di uno scontro diretto per la salvezza: Genoa penultimo con 5 punti insieme al Torino e a secco di successi dalla prima giornata, Parma un gradino più su con 6 punti.

Ore agitate in casa rossoblù per l’esonero del direttore sportivo Daniele Faggiano, arrivato ad agosto proprio dal Parma, mentre in casa crociata Fabio Liverani, un ex, deve fare punti per rafforzare una panchina scricchiolante.

Tanti assenti nel Genoa, dove Maran s’affida alla vena di bomber Scamacca, mentre nel Parma, che dovrebbe tornare alla difesa a quattro, fari su Juan Brunetta, titolare sulla trequarti dopo la buona prova in Coppa Italia contro il Pescara.

Genoa-Parma, probabili formazioni.

Genoa (3-5-2): Paleari; Bani, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Luca Pellegrini; Scamacca, Pandev. Allenatore: R. Maran.

Parma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Brunetta, Gervinho; Inglese. Allenatore: F. Liverani.

