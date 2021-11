Serie A, Genoa primo in Europa in una speciale classifica

22-11-2021 20:07

Genoa primo in Europa per giocatori schierati nell’ultimo anno. E’ questa la speciale classifica del CIES, in particolare si fa riferimento al periodo tra il 15 novembre 2020 e 2021. Tanta Serie A: due italiane in vetta, ben 6 nella top 10 e addirittura dieci tra le migliori venti.

Il Troyes occupa la terza posizione, nelle prime sette sei italiane: nell’ordine il Genoa in testa con 50 giocatori utilizzati in 43 partite, a seguire Spezia, Venezia, Cagliari, Salernitana e Bologna.

Classifica Serie A

GENOA: 50 giocatori utilizzati *

SPEZIA: 49

VENEZIA: 44 **

CAGLIARI: 42

SALERNITANA: 42

BOLOGNA: 42

ATALANTA: 38

VERONA: 37

UDINESE: 37

TORINO: 37

EMPOLI: 36

ROMA: 36

FIORENTINA: 36

MILAN: 35

LAZIO: 35

JUVENTUS: 34

SASSUOLO: 32

INTER: 31

NAPOLI: 30

SAMPDORIA: 30

