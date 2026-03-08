Genoa-Roma 2-1 pagelle: De Rossi sgambetta la sua ex squadra, Messias e Vitinha fanno volare il Grifone

I top e flop: Vitinha e Messias decidono la gara, assist di Masini all'80' che contribuisce al 2-1 dei rossoblù. N'Dicka realizza la rete del momentaneo pareggio.

Genova per loro: per Messias che segna su rigore, per Vitinha che nel finale fa esplodere Marassi, per De Rossi che fa piangere la sua ex squadra. Vince il Genoa 2-1 contro la Roma ed è amaro il ritorno di Gasperini nella città dove è esploso come allenatore. Hanno pagato le tante assenze i giallorossi, da Dybala a Ferguson, ma anche la “garra” del Grifone, aggressivo su tutti i palloni e spronato da uno stadio caldissimo. Con Malen che è stato servito poco e male (ma sempre pericoloso davanti alla porta) non è bastato il terzo gol di fila di N’Dicka per uscire indenne dal Ferraris. Una brutta batosta per la Roma raggiunta a quota 51 dal Como (e c’è lo scontro diretto al Sinigaglia domenica prossima) mentre i rossoblù fanno un balzo avanti in classifica e si issano in 13esima posizione a quota 30.

Genoa-Roma, la chiave tattica

Squadre in campo a specchio con il 3-4-2-1. Nel primo tempo sono i liguri a pressare maggiormente. Cambia tutto nella seconda metà di gioco dove i giallorossi crescono nel pressing. In fase di costruzione, inoltre, Gasperini chiede ai trequartisti di fornire più palloni centrali in verticale per Malen che gioca tra le linee per trovare spazi in avanti. Proprio da questa soluzione tattica nasce una rete dei giallorossi, annullata per fuorigioco dello stesso Malen.

Nell’ultima metà di gioco crescono i giallorossi in fase di possesso ma De Rossi inserisce Vitinha che dopo 5′ dalla sua entrata in campo si rivela l’arma fondamentale dei liguri.

De Rossi e Gasperini: sfida tra ex

Sono state 30 le panchine alla guida della Roma per Daniele De Rossi, oggi allenatore dei liguri. Ma, nella sfida Genoa-Roma non solo l’attuale tecnico dei liguri è un ex. Infatti, dal 2006 al 2010 anche Gian Piero Gasperini, oggi tecnico dei giallorossi, ha guidato il Grifone.

Prima della gara, ai microfoni di DAZN, ha parlato De Rossi che ha commentato l’imminente sfida con la Roma: “Ero tranquillo anche all’andata poi quando la gara non va come dovrebbe il mister deve farsi sempre domande. Nell’andata non abbiamo giocato bene ed è stata l’unica partita in cui non abbiamo reagito al meglio. Ho provato a non caricare i ragazzi per una partita normale, forse la scorsa volta li ho innervositi, poi comunque la Roma è una squadra forte.”

I top e flop del Genoa

Vitinha 7. Entra al 75′, segna dopo soli 5′ di gioco: si inserisce in area e tutto solo realizza la rete del 2-1 su assist di Masini.

Entra al 75′, segna dopo soli 5′ di gioco: si inserisce in area e tutto solo realizza la rete del 2-1 su assist di Masini. Messias 7. Sblocca la gara su calcio di rigore. Nel primo tempo si muove su tutto il fronte della trequarti per mettere in difficoltà la difesa giallorossa.

Sblocca la gara su calcio di rigore. Nel primo tempo si muove su tutto il fronte della trequarti per mettere in difficoltà la difesa giallorossa. Masini 6.5. Serve un assist perfetto all’80’ per Vitinha che in area, tutto solo, mette a segno la rete del vantaggio.

Serve un assist perfetto all’80’ per Vitinha che in area, tutto solo, mette a segno la rete del vantaggio. Ellertsson 6.5. Conquista un calcio di rigore con una finta in area, da posizione defilata, su cross da calcio d’angolo.

Conquista un calcio di rigore con una finta in area, da posizione defilata, su cross da calcio d’angolo. Ostigard 5.5. Insuperabile nei duelli, nel gioco aereo prende quasi tutto tranne in occasione del pareggio dei giallorossi quando si trova in marcatura su N’Dicka.

I top e flop della Roma

N’Dicka 6. Terza partita di fila a segno: in una mischia in area, di testa trova una traiettoria incredibile che batte Bijlow. All’80’ perde in area la marcatura su Vitinha in occasione del raddoppio dei liguri. Ammonito ad inizio gara.

Terza partita di fila a segno: in una mischia in area, di testa trova una traiettoria incredibile che batte Bijlow. All’80’ perde in area la marcatura su Vitinha in occasione del raddoppio dei liguri. Ammonito ad inizio gara. Malen 6. Segna, ma in fuorigioco. Cresce nella seconda metà di gioco. Ammonito al 40′ per un movimento in rovesciata che culmina sul volto di Ostigard in marcatura.

Segna, ma in fuorigioco. Cresce nella seconda metà di gioco. Ammonito al 40′ per un movimento in rovesciata che culmina sul volto di Ostigard in marcatura. Pellegrini 5. Disattento. Non brilla in avanti e concede calcio di rigore al 51′ atterrando in area Ellertsson.

