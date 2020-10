Serie A, Genoa-Torino: arrivata la decisione del Consiglio di Lega

Il Consiglio di Lega, riunito in sessione straordinaria, ha deciso: Genoa-Torino, inizialmente in programma sabato alle 18, non si giocherà per il focolaio di contagi da Covid-19 sviluppatosi in casa rossoblù che ha coinvolto 11 calciatori e altri quattro tesserati. L’incontro è rinviato a data da destinarsi.

La seduta del Consiglio straordinario era iniziata ieri ed è ripresa nella giornata di giovedì alle 13. Nel frattempo, la Asl del capoluogo ligure aveva impedito al Genoa di allenarsi per motivi di sicurezza, in attesa di altri test.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, comunque, si tratta di una decisione eccezionale. Se Genoa-Torino è infatti stata rinviata a data da destinarsi, per il futuro varrà la norma Uefa e in caso di positività all’interno della rosa di un club si giocherà.

La decisione presa dal Consiglio straordinario è stata condizionata dalle notizie che continuano ad arrivare dal club ligure, non ultima quella di sottoporre nuovamente al test del tampone i tesserati, imponendo la sospensione degli allenamenti degli uomini di Maran.

Per quel che riguarda il futuro, la norma Uefa prevede che in presenza di una disponibilità di 13 calciatori, compreso un portiere, le partite potranno giocarsi. Dal lato del Torino il patron granata Urbano Cairo aveva già fatto sapere di essere disposto a qualsiasi decisione purché uniforme per tutte le società iscritte al campionato.

Al momento non è stata indicata una data in cui recuperare il match. L’assenza di entrambi i club dal panorama delle coppe europee dovrebbe comunque consentire una ricollocazione agile dell’incontro all’interno del calendario.

OMNISPORT | 01-10-2020 14:35