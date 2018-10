Serie A: Genoa-Udinese 2-2

enoa (3-5-2): Radu 6, Biraschi 6.5, Romero 5.5, Criscito 5.5, Pereira 6, Romulo 6.5, Sandro 6 (26′ st Mazzitelli 5.5), Bessa 6.5 (40′ st Hiljemark sv), Lazovic 5.5, Kouamé 6.5 (30′ st Gunter 6), Piatek 5. (25 Vodisek, 23 Russo, 5 Lopez, 87 Zukanovic, 40 Omeonga, 19 Pandev, 44 Veloso, 10 Lapadula, 45 Medeiros). All.: Juric 5,5. Udinese (3-5-2): Musso 6, Opoku 6, Ekong 6, Samir 5.5, Pussetto 5 (40′ st Balic s.v), Fofanà 6, Behrami 5.5 (18′ st Ter Avest 5.5), Barak 6 (34′ st Mandragora 6), Larsen 6, De Paul 7, Lasagna 6.5 (22 Scuffet, 88 Nicolas, 2 Wague, 9 Vizeu, 14 Micin, 21 Pontisso, 77 D’Alessandro). All.: Velazquez 6.5. Arbitro: Mazzoleni di Bergamo 5.5. Reti: nel pt 32′ Romulo (rigore); nel st 20′ Lasagna, 22′ Romero, 25′ De Paul. Angoli: 9-4 per l’Udinese. Recupero: 1′ e 6′. Espulsi: Romero al 30′ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Samir, Behrami, Biraschi, Romero, Kouamé, Mazzitelli, Opoku per gioco scorretto, Fofana per comportamento non regolamentare. Var: 0.

Spettatori: 18.880 di cui 876 paganti e 18.004 abbonati. ** I GOL ** – 32′ pt: Bessa libero in area viene travolto da Musso in uscita e Mazzoleni fischia rigore. Dagli 11 metri Romulo spiazza il portiere ospite. – 2′ st: corner di Barak per De Paul che trova Lasagna sul secondo palo, testa e gol. – 22′ st: angolo di Bessa, Romero di testa supera tutti e batte Musso. – 25′ st: De Paul da fuori area batte Radu con un diagonale imparabile all’incrocio dei pali.

ANSA | 28-10-2018 19:18