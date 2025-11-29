Genoa-Verona 2-1 pagelle: Colombo e Thorsby mandano l'Hellas all'inferno. De Rossi furioso nel finale

La prima di De Rossi in casa, la rinascita di Colombo e la spizzata vincente di Thorsby: il Genoa vince in rimonta, per 2-1, sul Verona e fa festa al Marassi dopo un finale da thriller. Mancava da quasi 400 giorni la vittoria casalinga del Grifone. I rossoblù risalgono in classifica e, stavolta, mandano l’Hellas all’inferno che scende all’ultimo posto a quota 6 punti. Belghali sblocca la gara, al 22′, grazie ad un errore di Ostigard ma i liguri si riprendono con cuore, tifo e la cura del neo tecnico De Rossi: pareggia Colombo al 40′ che porta per mano i suoi uomini verso l’inizio della rinascita. Thorsby, su assist di Ellertsson, fa 2-1 e chiude i conti con non poche sofferenze nella fase finale del match e l’ammonizione di un nervosissimo De Rossi per proteste. Resistono i rossoblù che con grinta e gioco trovano la prima vittoria stagionale al Marassi in Serie A: il Genoa sale al 15° posto a quota 11 punti tra gli abbracci e gli olè dei tifosi.
Genoa-Verona, la chiave tattica
Squadre in campo a specchio con il 3-5-2. Nel Genoa davanti a Leali, difesa a tre formata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. In attacco il tandem formato da Colombo e Vitinha.
Nel Verona gioca Mosquera in attacco, con Orban che scivola in panchina, accanto al colombiano c’è Giovane. In mezzo al campo Niasse, Gagliardini e Bernede con Belghali e Bradaric che agiscono sulle fasce.
Il Verona resta superiore nel gioco sulle fasce e durante il primo tempo mette in difficoltà la squadra di De Rossi che non riesce a verticalizzare. I rossoblù, tramite cross in profondità, sfruttano gli errori di posizionamento dei centrali del Verona per pareggiare i conti e vincere poi la gara.
La prima di De Rossi in panchina al Marassi
Al debutto con la Viola era in tribuna per squalifica, oggi invece per Daniele De Rossi è arrivato il momento di guidare per la prima volta la squadra dal campo: prima panchina al Marassi per il neo tecnico rossoblù che rimette in riga la squadra, dopo la rete subita in avvio di gara. Con tanta compattezza tra reparti e cross lunghi in profondità, De Rossi trova la sua prima vittoria in casa ed in rimonta. Rinasce anche Lorenzo Colombo che, in tre partite, è già a due reti e 1 assist grazie alla cura del neo tecnico rossoblù.
I top e flop del Genoa
- Colombo 7. Pareggia i conti al 40′ con un sinistro in area.
- Thorsby 7. Con un colpo di testa in area, su cross di Ellertsson, batte Montipo e fa 2-1.
- Vitinha 6.5. Assist per Colombo al 40′ con un pallone morbido dalla trequarti.
- Leali 6.5. Salva il Genoa al 69′ con un intervento provvidenziale.
- Ostigard 5. In area prima perde la palla nel duello con Mosquera poi non riesce a chiudere su Belghali in occasione del vantaggio avversario.
I top e flop del Verona
- Belghali 6.5. Segna la rete che sblocca la gara, a tu per tu con Leali. Al 61′, però, si fa sfuggire Thorsby in marcatura in occasione del vantaggio rossoblu.
- Mosquera 6. Assist per Belghali al 21′ con una giocata in area con cui salta tre uomini rossoblù.
- Bradaric 5.5. Esce dopo 30′ per infortunio
- Bernede 5.5. Non brilla nel corso della gara, sbaglia molti passaggi. Fuori dopo il 66′.
- Valentini 5. Perde completamente la marcatura su Colombo in occasione del pareggio rossoblù al 40′.