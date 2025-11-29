Genoa-Verona 2-1 pagelle: Colombo e Thorsby mandano l'Hellas all'inferno. De Rossi furioso nel finale

Colombo e Thorsby portano i rossoblù al primo successo stagionale in casa. Assist di Ellertsson e Vitinha. Il gol di Belghali non basta a Zanetti

La prima di De Rossi in casa, la rinascita di Colombo e la spizzata vincente di Thorsby: il Genoa vince in rimonta, per 2-1, sul Verona e fa festa al Marassi dopo un finale da thriller. Mancava da quasi 400 giorni la vittoria casalinga del Grifone. I rossoblù risalgono in classifica e, stavolta, mandano l’Hellas all’inferno che scende all’ultimo posto a quota 6 punti. Belghali sblocca la gara, al 22′, grazie ad un errore di Ostigard ma i liguri si riprendono con cuore, tifo e la cura del neo tecnico De Rossi: pareggia Colombo al 40′ che porta per mano i suoi uomini verso l’inizio della rinascita. Thorsby, su assist di Ellertsson, fa 2-1 e chiude i conti con non poche sofferenze nella fase finale del match e l’ammonizione di un nervosissimo De Rossi per proteste. Resistono i rossoblù che con grinta e gioco trovano la prima vittoria stagionale al Marassi in Serie A: il Genoa sale al 15° posto a quota 11 punti tra gli abbracci e gli olè dei tifosi.

Genoa-Verona, la chiave tattica

Squadre in campo a specchio con il 3-5-2. Nel Genoa davanti a Leali, difesa a tre formata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. In attacco il tandem formato da Colombo e Vitinha.

Nel Verona gioca Mosquera in attacco, con Orban che scivola in panchina, accanto al colombiano c’è Giovane. In mezzo al campo Niasse, Gagliardini e Bernede con Belghali e Bradaric che agiscono sulle fasce.

Il Verona resta superiore nel gioco sulle fasce e durante il primo tempo mette in difficoltà la squadra di De Rossi che non riesce a verticalizzare. I rossoblù, tramite cross in profondità, sfruttano gli errori di posizionamento dei centrali del Verona per pareggiare i conti e vincere poi la gara.

La prima di De Rossi in panchina al Marassi

Al debutto con la Viola era in tribuna per squalifica, oggi invece per Daniele De Rossi è arrivato il momento di guidare per la prima volta la squadra dal campo: prima panchina al Marassi per il neo tecnico rossoblù che rimette in riga la squadra, dopo la rete subita in avvio di gara. Con tanta compattezza tra reparti e cross lunghi in profondità, De Rossi trova la sua prima vittoria in casa ed in rimonta. Rinasce anche Lorenzo Colombo che, in tre partite, è già a due reti e 1 assist grazie alla cura del neo tecnico rossoblù.

I top e flop del Genoa

Colombo 7. Pareggia i conti al 40′ con un sinistro in area.

Pareggia i conti al 40′ con un sinistro in area. Thorsby 7. Con un colpo di testa in area, su cross di Ellertsson, batte Montipo e fa 2-1.

Con un colpo di testa in area, su cross di Ellertsson, batte Montipo e fa 2-1. Vitinha 6.5. Assist per Colombo al 40′ con un pallone morbido dalla trequarti.

Assist per Colombo al 40′ con un pallone morbido dalla trequarti. Leali 6.5. Salva il Genoa al 69′ con un intervento provvidenziale.

Salva il Genoa al 69′ con un intervento provvidenziale. Ostigard 5. In area prima perde la palla nel duello con Mosquera poi non riesce a chiudere su Belghali in occasione del vantaggio avversario.

I top e flop del Verona

Belghali 6.5. Segna la rete che sblocca la gara, a tu per tu con Leali. Al 61′, però, si fa sfuggire Thorsby in marcatura in occasione del vantaggio rossoblu.

Segna la rete che sblocca la gara, a tu per tu con Leali. Al 61′, però, si fa sfuggire Thorsby in marcatura in occasione del vantaggio rossoblu. Mosquera 6. Assist per Belghali al 21′ con una giocata in area con cui salta tre uomini rossoblù.

Assist per Belghali al 21′ con una giocata in area con cui salta tre uomini rossoblù. Bradaric 5.5. Esce dopo 30′ per infortunio

Esce dopo 30′ per infortunio Bernede 5.5. Non brilla nel corso della gara, sbaglia molti passaggi. Fuori dopo il 66′.

Non brilla nel corso della gara, sbaglia molti passaggi. Fuori dopo il 66′. Valentini 5. Perde completamente la marcatura su Colombo in occasione del pareggio rossoblù al 40′.

