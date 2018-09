Serie A, giocatori sempre più ricchi: ecco i più pagati

Giocatori di serie A sempre più ricchi. Le squadre del massimo campionato italiano spendono oltre un miliardo di euro lordi, più precisamente 1129 milioni, per gli ingaggi dei loro tesserati. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

E' un record assoluto per la prima divisione italiana, che, dalla stagione 2014/2015, quando il monte stipendi arrivava a 849 milioni, ha registrato un picco di ingaggi fino alla cifra attuale.

La Juventus domina da sette anni in Italia e si vede anche dal monte ingaggi: i bianconeri pagano per gli stipendi ben 219 milioni di euro. Sul podio, lontanissimi, ci sono il Milan a 140 e l'Inter a 116. La Roma è quarta a 100, sorprendente quinto posto per il Napoli, lo scorso anno vicecampione con il record di punti: gli azzurri in tutto guadagnano 94 milioni di euro, meno della metà della rosa bianconera.

La classifica dei club

Juventus 219

Milan 140

Inter 116

Roma 100

Napoli 94

Lazio 66

Torino 43

Fiorentina 37

Sampdoria 36

Bologna 34

Sassuolo 30

Cagliari 29

Genoa 29

Atalanta 27

Udinese 26

Parma 23

Frosinone 22

Chievo 21

SPAL 21

Empoli 16

Per quanto riguarda la classifica dei singoli calciatori, non può non spiccare Cristiano Ronaldo, primo per distacco a quota 31. Seguono Higuain a 9,5 milioni e Dybala a 7.

La classifica dei giocatori

Ronaldo 31

Higuain 9,5

Dybala 7

Pjanic 6,5

D. Costa 6

Donnarumma 6

Bonucci 5,5

Emre Can 5

Insigne 4,6

Icardi 4,5

Nainggolan 4,5

Dzeko 4,5

Perisic 4

Khedira 4

Mandzukic 4

Chiellini 4

Matuidi 4

Cuadrado 4

Szczesny 4

Mertens 4

Ecco la Top 11 della serie A, dominata dalla Juventus: in porta Donnarumma (6 milioni di euro), in difesa Cancelo (3), Asamoah (3), Bonucci (5,5) e Chiellini (4). A centrocampo Pjanic (6,5), Emre Can (5), attacco stellare con Dybala (7 milioni), Douglas Costa (6 milioni), Ronaldo (31 milioni) e Higuain (8,5 milioni).

SPORTAL.IT | 04-09-2018 09:20