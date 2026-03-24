Serie A, giudice sportivo: cinque calciatori squalificati, multe per Genoa e Atalanta

All’alba della sosta dedicata alle nazionali, arrivano ufficialmente le decisioni del giudice sportivo della Lega Serie A, relative ai provvedimenti assunti dalla classe arbitrale nel corso dell’ultimo weekend di campionato. L’Inter perde Carlos Augusto in vista della Roma, mentre Durosinmi sarà costretto a scontare il secondo dei due turni di squalifica incassati dopo Pisa-Cagliari. Cinque, in totale, i calciatori che non prenderanno parte alle gare in programma nella tre giorni tra il 4 e il 6 aprile.
- Serie A, i calciatori squalificati per la 31a giornata
- Multate Genoa ed Atalanta
- Inizia il rush finale di Serie A: il programma della 31a giornata
Serie A, i calciatori squalificati per la 31a giornata
Tegola per l’Inter di Cristian Chivu, che nella domenica di Pasqua non avrà a disposizione un Carlos Augusto apparso in grande spolvero nelle ultime settimane. Da semplice alternativa di Alessandro Bastoni ad autentico jolly nerazzurro, capace di interpretare sia il ruolo di braccetto mancino sia quello di quinto di centrocampo, in luogo di Dimarco. Pesante, dunque, l’ammonizione presa dal brasiliano a Firenze domenica sera.
Un turno di squalifica anche per Dossena del Cagliari, out a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Troilo del Parma, costretto a saltare la trasferta di Roma con la Lazio, e Keinan Davis dell’Udinese, indisponibile per il lunch match di Pasquetta in calendario contro il Como di Cesc Fabregas. Durosinmi, invece, non ci sarà in occasione di Pisa-Torino.
Qui di seguito, dunque, tutti i calciatori squalificati per la 31a giornata di Serie A:
- Dossena (Cagliari)
- Troilo (Parma)
- Durosinmi (Pisa)
- Davis (Udinese)
- Carlos Augusto (Inter)
Multate Genoa ed Atalanta
Arrivano anche le canoniche ammende del giudice sportivo della Lega Serie A, che ha sanzionato con € 3.000,00 di multa la “Soc. GENOA, per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno e uno nel recinto di giuoco”, nel giorno del ko incassato a Marassi contro l’Udinese di Runjaic.
€ 2.000,00 di ammenda, invece, per la “Soc. ATALANTA, per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di plastica di vario genere nel recinto di giuoco”, in occasione della sfida interna con l’Hellas Verona, vinta per 1-0.
Inizia il rush finale di Serie A: il programma della 31a giornata
Parte ufficialmente il rush finale del massimo campionato italiano, con un weekend che potrebbe essere subito decisivo per la corsa scudetto, parzialmente riaperta dal mezzo passo falso dell’Inter in casa della Fiorentina. I nerazzurri di Chivu ospiteranno la Roma di Gian Piero Gasperini nella domenica di Pasqua, mentre Napoli e Milan si giocheranno tantissimo nello scontro diretto del “Maradona”, che chiuderà il turno di Serie A.
Corsa Champions apertissima, con il Como artefice del proprio destino e chiamato a far visita all’Udinese di Kosta Runjaic. De Rossi, invece, proverà a mettere il bastone fra le ruote alla Juventus di Luciano Spalletti con il suo Genoa, mentre l’Atalanta sarà ospite del Lecce di Eusebio Di Francesco, alla disperata ricerca di punti salvezza.
Ecco il programma completo della 31a giornata, con date e orari ufficiali di tutte le partite:
- Sassuolo-Cagliari (sabato 4 aprile ore 15)
- Verona-Fiorentina (sabato 4 aprile ore 18)
- Lazio-Parma (sabato 4 aprile ore 20:45)
- Cremonese-Bologna (domenica 5 aprile ore 15)
- Pisa-Torino (domenica 5 aprile ore 18)
- Inter-Roma (domenica 5 aprile ore 20:45)
- Udinese-Como (lunedì 6 aprile ore 12:30)
- Lecce-Atalanta (lunedì 6 aprile ore 15)
- Juventus-Genoa (lunedì 6 aprile ore 18)
- Napoli-Milan (lunedì 6 aprile ore 20:45)