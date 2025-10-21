Serie A, giudice sportivo: due calciatori squalificati, mano pesante su Roma e Inter

La Lega Serie A ha ufficialmente reso note le decisioni del giudice sportivo relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso del weekend della settima giornata di campionato: appena due calciatori squalificati in vista del prossimo turno, mentre non mancano le ammende per alcune società.
- Serie A, i calciatori squalificati per l'ottava giornata di Serie A
- Ammende pesanti per Inter e Roma, punite anche Lecce e Genoa
Serie A, i calciatori squalificati per l’ottava giornata di Serie A
In occasione dell’ottava giornata di Serie A, risultano appiedati dal giudice sportivo soltanto Jesus Rodriguez del Como e Abdoulaye Ndiaye, che salteranno proprio il confronto diretto tra i lariani e i ducali, in programma sabato al “Tardini” alle ore 15. Per l’esterno offensivo spagnolo si tratta del terzo ed ultimo turno di stop, dopo essere stato sanzionato con tre turni di squalifica per la condotta violenta nei confronti di Terracciano in Como-Cremonese.
Questi, dunque, i due calciatori squalificati per l’ottava giornata di Serie A:
- Jesus Rodriguez (Como)
- Abdoulaye Ndiaye (Parma)
Ammende pesanti per Inter e Roma, punite anche Lecce e Genoa
Ammende pesanti per Inter e Roma, reduci dallo scontro diretto dell’Olimpico, che porta con sé scorie non indifferenti, complice la rivalità tra le due tifoserie e la condotta delle opposte fazioni nella serata di sabato scorso.
€6.000,00 ai nerazzurri “per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno”. Medesima multa alla Roma “per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.
Ammenda di €4.000,00 al Lecce di Sticchi Damiani “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi, un fumogeno e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco. €2.000,00, invece, alla società del Genoa “per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un’asta di bandiera sul terreno di giuoco”.