Serie A, giudice sportivo: due squalificati, un turno a Baroni. Stangata per il Milan

Assenze importanti per il Parma e il Genoa dopo le partite con Bologna e Sassuolo. Multa salatissima per il club rossonero, paga anche la Juventus

All’indomani del Monday Night dell’Olimpico, il giudice sportivo della Lega Serie A ha reso note le sanzioni relative ai provvedimenti assunti dalla classe arbitrale nel corso del weekend valido per la 10a giornata di campionato. Due calciatori squalificati, mentre arrivano ammende piuttosto salate per Milan, Cremonese e Juventus.

Serie A, i calciatori squalificati dopo la 10a giornata. Un turno a Baroni

Salteranno il prossimo turno di campionato Ordonez del Parma e Malinovskyi del Genoa: il primo paga con una giornata di squalifica l’espulsione per somma di ammonizioni rimediata nel derby con il Bologna, perso 3-1 dai ducali al “Tardini”. Medesima sanzione per il centrocampista ucraino, che non sarà arruolabile contro la Fiorentina dopo aver segnato un gol importante a Reggio Emilia contro il Sassuolo: diffidato, ha incassato un giallo pesante e si rivedrà soltanto dopo la sosta di novembre.

Un turno di squalifica anche a Marco Baroni, espulso nel corso del match pareggiato con il Pisa di Gilardino. L’allenatore granata è stato punito dal giudice sportivo “per avere, al 45° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, criticato in modo irrispettoso una decisone arbitrale”. Infine, da segnalare anche la squalifica di Christian Raimondi (collaboratore di Juric, Atalanta) e i €1.500 di multa rifilati a Luca Ranieri della Fiorentina, capitano viola ammonito per proteste.

Ecco, dunque, i due calciatori squalificati per l’11a giornata:

Ordonez (Parma)

Malinovskyi (Genoa)

Stangata per il Milan, multate Cremonese e Juve dopo la prima di Spalletti

Ammenda di € 8.000,00 al Milan “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa due minuti (recidiva)”. Una mossa che non ha certo migliorato l’approccio della squadra di Massimiliano Allegri, che ha sofferto tantissimo in avvio contro la Roma.

Dopo la battaglia dello “Zini”, che ha visto prevalere la Juve di Spalletti, arriva una multa di € 4.000,00 per la Cremonese “per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco”. Ammenda di € 2.000,00, invece, per la Juventus “per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco”.