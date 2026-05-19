Serie A, giudice sportivo: le decisioni dopo il derby di Roma, stangata per il Genoa

La Lega Serie A ha ufficialmente reso note le decisioni del giudice sportivo dopo i provvedimenti assunti dalla classe arbitrale nel corso del weekend della 37esima giornata di campionato. C’era grande attesa per le sanzioni riservate a Wesley e Rovella, espulsi nel secondo tempo del derby Roma-Lazio, senza dimenticare le ammende arrivate per i singoli club. Stangata per il Genoa all’indomani dell’ultima partita casalinga della stagione.
- Serie A, le decisioni del giudice sportivo: una sola giornata per Wesley e Rovella
- Multe per le società: stangata per il Genoa di De Rossi
Serie A, le decisioni del giudice sportivo: una sola giornata per Wesley e Rovella
Stagione finita per Wesley e Rovella, espulsi nel corso del derby capitolino vinto dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Una rissa che costa una giornata di squalifica e 10.000 euro all’esterno giallorosso, “per avere, al 25° del secondo tempo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze”, e al centrocampista biancoceleste, “per avere, al 25° del secondo tempo, colpito con una manata
al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze”.
Rosso diretto anche per Luca Ranieri, dopo la sostituzione operata da Paolo Vanoli in Juve-Fiorentina: un solo turno di squalifica anche per il difensore viola, “per avere, al 27° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, rivolto una critica irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara”.
Ecco tutti i calciatori squalificati in vista dell’ultima giornata di Serie A:
- Rovella (Lazio)
- Taylor (Lazio)
- Nuno Tavares (Lazio)
- Wesley (Roma)
- Vitinha (Genoa)
- Bremer (Juventus)
- Ranieri (Fiorentina)
- Caracciolo (Pisa)
- Gagliardini (Verona)
- Maripan (Torino)
- Kamara (Udinese)
Multe per le società: stangata per il Genoa di De Rossi
Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del Genoa, costretto a versare un’ammenda di 20.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa sei minuti; per avere, inoltre, lanciato due monete che colpivano un Assistente alla schiena e a un braccio”.
Multa di € 8.000,00 per il Lecce, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e un fumogeno e una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco”. Ammenda di € 2.000,00 alla Roma “per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco”, mentre dovrà pagare € 1.500,00 di multa l’Atalanta della famiglia Percassi, “per avere, al 24° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco”.