Serie A, giudice sportivo: scorie da derby per la Lazio, la decisione su Guendouzi e Belahyane

La Lega Serie A ha ufficialmente reso note le decisioni del giudice sportivo relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso del weekend dedicato al quarto turno di campionato. Scorie da derby per la Lazio di Maurizio Sarri, che perde Guendouzi e Belahyane in mezzo al campo. L’Udinese, dal canto suo, non avrà ancora a disposizione di Okoye, che si avvicina al rientro dopo la squalifica per calcioscommesse.
Serie A, le decisioni del giudice sportivo
Salteranno la prossima giornata di Serie A Mattéo Guendouzi e Reda Belahyane, che ridurranno all’osso il centrocampo della Lazio, dopo le espulsioni fioccate nel finale del derby di Roma. Entrambi, infatti, non saranno a disposizione di Maurizio Sarri contro il Genoa di Patrick Vieira: due giornate di squalifica per la mezzala della nazionale francese “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara”, mentre un solo turno di stop per l’ex Verona “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.
Ecco i calciatori squalificati per la 5a giornata di Serie A:
- Mattéo Guendouzi (LAZIO) 2 turni
- Reda Belahyane (LAZIO)
- Maduka Okoye (UDINESE) – squalificato per calcioscommesse, tornerà disponibile alla 7a giornata
Stangata per il Lecce, multe per sette società
Un’ammenda totale pari a €15.000 per il Lecce, dopo la quarta giornata di Serie A: €10.000 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, numerosi fumogeni e sei bottigliette di plastica nel recinto di giuoco”, €5.000 “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l’inizio del primo tempo”.
Multa di €10.000 alla Roma dei Friedkin “per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco”, mentre l’Udinese sarà chiamata a versare €5.000 “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento; per avere, inoltre ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo”.
Ammenda di € 4.000 al Cagliari “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo”, con Verona e Milan costrette a pagare €3.000: il club scaligero “per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria”, i rossoneri “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento“.
Infine, dopo il derby della capitale, multa di €2.000 alla Lazio “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco”.