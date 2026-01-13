Serie A, gli arbitri dei recuperi della 16esima giornata: due fischietti napoletani per Inter e Milan, Fabbri per Napoli-Parma

Resi noti gli arbitri dei recuperi della sedicesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 2 giorni, da domani a giovedì. Si parte domani alle 18.30 con Napoli-Parma, arbitra Fabbri, mentre alle 20.45 c’è Inter-Lecce, arbitra il napoletano Maresca, giovedì alle 18.30 c’è Verona-Bologna, diretta da Mariani; alle 20.45 c’è Como-Milan, arbitra Guida di Torre Annunziata.
Arbitri e assistenti dei recuperi della 16esima giornata
Napoli-Parma
(venerdì 23 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Perrotti e Mokhtar
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Gariglio
- AVAR: La Penna
Inter-Lecce
(mercoledì 14 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Passeri e Di Gioia
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Maggioni
- AVAR: Chiffi
Verona-Bologna
(giovedì 15 gennaio, ore 18.30)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Bindoni e Alassio
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Camplone
- AVAR: Di Bello
Como-Milan
(giovedì 15 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Lo Cicerlo e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Doveri
- AVAR: Di Paolo