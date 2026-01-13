Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri dei recuperi della 16esima giornata: due fischietti napoletani per Inter e Milan, Fabbri per Napoli-Parma

Resi noti gli arbitri dei recuperi della sedicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 2 giorni, da mercoledì 14 a giovedì 15 gennaio

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri dei recuperi della sedicesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 2 giorni, da domani a giovedì. Si parte domani alle 18.30 con Napoli-Parma, arbitra Fabbri, mentre alle 20.45 c’è Inter-Lecce, arbitra il napoletano Maresca, giovedì alle 18.30 c’è Verona-Bologna, diretta da Mariani; alle 20.45 c’è Como-Milan, arbitra Guida di Torre Annunziata.

Arbitri e assistenti dei recuperi della 16esima giornata

Napoli-Parma

(venerdì 23 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Perrotti e Mokhtar
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: La Penna

Inter-Lecce

(mercoledì 14 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Passeri e Di Gioia
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Chiffi

Verona-Bologna

(giovedì 15 gennaio, ore 18.30)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Bindoni e Alassio
  • IV Ufficiale: Massa
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Di Bello

Como-Milan

(giovedì 15 gennaio, ore 20.45)

