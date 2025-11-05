Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata, tutte le designazioni: Zufferli per Juventus-Torino, Manganiello per Inter-Lazio

Resi noti gli arbitri dell'undicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri dell’11esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 6 a lunedì 9 novembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Cremonese, arbitra Marcenaro, sabato alle 15 c’è Como-Cagliari, arbitra Pezzuto, e allo stesso orario Lecce-Verona, arbitra Abisso, alle 18 c’è Juventus-Torino dirige Zufferli, alle 20.45 Parma-Milan, che sarà diretta da Di Bello, domenica alle 12.30 c’è Atalanta-Sassuolo, che sarà diretta da Crezzini, alle 15 Bologna-Napoli, arbitra Chiffi, e Genoa-Fiorentina, diretta da Guida, alle 18 c’è Roma-Udinese, arbitra Collu e alle 20.45 Inter-Lazio, affidata a Manganiello.

Arbitri e assistenti delle partite dell’undicesima giornata

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pisa-Cremonese

(venerdì 7 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti : Alassio e Garzelli

: Alassio e Garzelli IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Serra

AVAR: Prontera

Como-Cagliari

(sabato 8 novembre, ore 15)

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti : Tegoni e Cavallina

: Tegoni e Cavallina IV Ufficiale: Perri

VAR: Aureliano

AVAR: Fourneau

Lecce-Verona

(sabato 8 novembre, ore 15)

Arbitr o : Abisso di Palermo

: Assistenti : Laudato e Biffi

: Laudato e Biffi IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Camplone

AVAR: Gariglio

Juventus-Torino

(sabato 8 novembre, ore 18)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti : Costanzo e Passeri

: Costanzo e Passeri IV Ufficiale: Doveri

VAR: La Penna

AVAR: Di Paolo

Parma-Milan

(sabato 8 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : M.Rossi e Scatragli

: M.Rossi e Scatragli IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Maggioni

AVAR: Marini

Atalanta-Sassuolo

(domenica 9 novembre, ore 12.30)

Arbitro: Crezzini di Siena

Assistenti : Mokhtar e Ceccon

: Mokhtar e Ceccon IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Paterna

AVAR: La Penna

Bologna-Napoli

(domenica 9 novembre, ore 15)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Bercigli e Yoshikawa

: Bercigli e Yoshikawa IV Ufficiale: Sozza

VAR: Meraviglia

AVAR: Massa

Genoa-Fiorentina

(domenica 9 novembre, ore 15)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Guida di Torre Annunziata Assistenti : Meli e Zingarelli

: Meli e Zingarelli IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Gariglio

AVAR: Serra

Roma-Udinese

(domenica 9 novembre, ore 18)

Arbitro: Collu di Cagliari

Collu di Cagliari Assistenti : Cipressa e Trinchieri

: Cipressa e Trinchieri IV Ufficiale: Mucera

VAR: Dionisi

AVAR: Fabbri

Inter-Lazio

(domenica 9 novembre, ore 20.45)