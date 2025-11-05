Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata, tutte le designazioni: Zufferli per Juventus-Torino, Manganiello per Inter-Lazio

Resi noti gli arbitri dell'undicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre

Fabrizio Piccolo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri dell’11esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 6 a lunedì 9 novembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Cremonese, arbitra Marcenaro, sabato alle 15 c’è Como-Cagliari, arbitra Pezzuto, e allo stesso orario Lecce-Verona, arbitra Abisso, alle 18 c’è Juventus-Torino dirige Zufferli, alle 20.45 Parma-Milan, che sarà diretta da Di Bello, domenica alle 12.30 c’è Atalanta-Sassuolo, che sarà diretta da Crezzini, alle 15 Bologna-Napoli, arbitra Chiffi, e Genoa-Fiorentina, diretta da Guida, alle 18 c’è Roma-Udinese, arbitra Collu e alle 20.45 Inter-Lazio, affidata a Manganiello.

Arbitri e assistenti delle partite dell’undicesima giornata

Pisa-Cremonese

(venerdì 7 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Alassio e Garzelli
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Serra
  • AVAR: Prontera

Como-Cagliari

(sabato 8 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Pezzuto di Lecce
  • Assistenti: Tegoni e Cavallina
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Fourneau

Lecce-Verona

(sabato 8 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: Laudato e Biffi
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Gariglio

Juventus-Torino

(sabato 8 novembre, ore 18)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Costanzo e Passeri
  • IV Ufficiale: Doveri
  • VAR: La Penna
  • AVAR: Di Paolo

Parma-Milan

(sabato 8 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: M.Rossi e Scatragli
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Marini

Atalanta-Sassuolo

(domenica 9 novembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Mokhtar e Ceccon
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Paterna
  • AVAR: La Penna

Bologna-Napoli

(domenica 9 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Bercigli e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Sozza
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Massa

Genoa-Fiorentina

(domenica 9 novembre, ore 15)

Roma-Udinese

(domenica 9 novembre, ore 18)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Cipressa e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Dionisi
  • AVAR: Fabbri

Inter-Lazio

(domenica 9 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Manganiello di Pinerolo
  • Assistenti: Berti e Cecconi
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Aureliano

