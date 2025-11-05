Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata, tutte le designazioni: Zufferli per Juventus-Torino, Manganiello per Inter-Lazio

Resi noti gli arbitri dell’11esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 6 a lunedì 9 novembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Cremonese, arbitra Marcenaro, sabato alle 15 c’è Como-Cagliari, arbitra Pezzuto, e allo stesso orario Lecce-Verona, arbitra Abisso, alle 18 c’è Juventus-Torino dirige Zufferli, alle 20.45 Parma-Milan, che sarà diretta da Di Bello, domenica alle 12.30 c’è Atalanta-Sassuolo, che sarà diretta da Crezzini, alle 15 Bologna-Napoli, arbitra Chiffi, e Genoa-Fiorentina, diretta da Guida, alle 18 c’è Roma-Udinese, arbitra Collu e alle 20.45 Inter-Lazio, affidata a Manganiello.
Arbitri e assistenti delle partite dell’undicesima giornata
Pisa-Cremonese
(venerdì 7 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Alassio e Garzelli
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Serra
- AVAR: Prontera
Como-Cagliari
(sabato 8 novembre, ore 15)
- Arbitro: Pezzuto di Lecce
- Assistenti: Tegoni e Cavallina
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Aureliano
- AVAR: Fourneau
Lecce-Verona
(sabato 8 novembre, ore 15)
- Arbitro: Abisso di Palermo
- Assistenti: Laudato e Biffi
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Camplone
- AVAR: Gariglio
Juventus-Torino
(sabato 8 novembre, ore 18)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Costanzo e Passeri
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: La Penna
- AVAR: Di Paolo
Parma-Milan
(sabato 8 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: M.Rossi e Scatragli
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Maggioni
- AVAR: Marini
Atalanta-Sassuolo
(domenica 9 novembre, ore 12.30)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Mokhtar e Ceccon
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Paterna
- AVAR: La Penna
Bologna-Napoli
(domenica 9 novembre, ore 15)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Bercigli e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Massa
Genoa-Fiorentina
(domenica 9 novembre, ore 15)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Meli e Zingarelli
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Gariglio
- AVAR: Serra
Roma-Udinese
(domenica 9 novembre, ore 18)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Cipressa e Trinchieri
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Dionisi
- AVAR: Fabbri
Inter-Lazio
(domenica 9 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Manganiello di Pinerolo
- Assistenti: Berti e Cecconi
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Aureliano