Serie A: gli arbitri della 10a giornata

Designati gli arbitri per la decima giornata di Serie A che inizierà sabato alle ore 15.00 con la Lazio, reduce dall’ottima prova in Champions a Dortmund, che farà visita allo Spezia. Ad arbitrare l’incontro sarà Chiffi che quest’anno su 3 partite arbitrate ha visto due vittorie esterne e un pareggio…Alle 18.00 derby della Mole affidato ad Orsato che per ora ha visto solo vittorie casalinghe nelle due gare arbitrate. Infine alle 20.30 Inter-bologna sarà diretta da Valeri: per lui quest’anno due vittorie esterne e una interna.

Ecco il programma completo e le designazioni:

Spezia-Lazio, Chiffi Daniele

Juventus-Torino, Orsato Daniele

Inter-Bologna, Valeri Paolo

Verona-Cagliari, Manganiello Gianluca

Parma-Benevento, Sacchi Juan Luca

Roma-Sassuolo, Maresca Fabio

Udinese-Atalanta, La Penna Federico

Crotone-Napoli, Marinelli Livio

Sampdoria-Milan, Calvarese Giampaolo

Fiorentina-Genoa, Doveri Daniele

OMNISPORT | 03-12-2020 13:01