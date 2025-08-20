Serie A, gli arbitri della 1a giornata, tutte le designazioni: La Penna all'Inter, sorprese per Juventus e Milan

Resi noti gli arbitri della prima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 23 a lunedì 25 agosto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della prima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su tre giorni, da sabato 23 a lunedì 25 agosto. Si parte sabato alle 18.30 con Genoa-Lecce, arbitra Massa e Sassuolo-Napoli, affidata ad Ayroldi, alle 20.45 ci sono Milan-Cremonese che sarà diretta da Collu e Roma-Bologna dove fischia Zufferli. Domenica alle 18.30 si riprende con Cagliari-Fiorentina, arbitra Sozza e Como-Lazio che sarà diretta da Manganiello, domenica sera alle 20.45 Atalanta-Pisa affidata ad Arena e Juventus-Parma con arbitro Marcenaro. Lunedì infine alle 18.30 c’è Udinese-Verona, arbitra Tremolada e alle 20.45 Inter-Torino che sarà diretta da La Penna.

Da questa stagione entra ufficialmente in vigore in Italia il cosiddetto Announcement: la possibilità per gli arbitri di spiegare al pubblico, tramite microfono, le decisioni prese dopo una revisione VAR. Chiamato al monitor per la consueta on field review al monitor, l’arbitro comunicherà con frasi chiare, citando maglia e numero dei calciatori coinvolti, la decisione assunta dopo la revisione dell’episodio.

Tra le novità regolamentari c’è anche quella degli otto secondi per i portieri: se terranno il pallone tra le mani oltre questo tempo, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria, calciato dal punto più vicino a dove è avvenuta l’infrazione. Gli ultimi cinque secondi dovranno essere contati visibilmente con una mano alzata. Infine, cambia anche la regola sui calci di rigore, dopo il caso Alvarez in Champions League: se il tiratore colpisce accidentalmente il pallone con entrambi i piedi o con quello d’appoggio subito dopo il tiro, e segna, il penalty deve essere ripetuto; se invece non segna, si assegna un calcio di punizione indiretto alla difesa.

Arbitri e assistenti delle partite della prima giornata

Genoa-Lecce

(sabato 23 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Costanzo e Bianchini

: Costanzo e Bianchini IV Ufficiale: Zanotti

VAR: Abisso

AVAR: Maresca

Sassuolo-Napoli

(sabato 23 agosto, ore 18.30)

Arbitro:Ayroldi di Molfetta

Assistenti : Lo Cicero e Yoshikawa

: Lo Cicero e Yoshikawa IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Di Bello

AVAR: Aureliano

Milan-Cremonese

(sabato 23 agosto, ore 20.45)

Arbitr o : Collu di Cagliari

: Collu di Cagliari Assistenti : Di Gioia e Mokhtar

: Di Gioia e Mokhtar IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Doveri

AVAR: Ghersini

Roma-Bologna

(sabato 23 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti : Mondin e Miniutti

: Mondin e Miniutti IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Mazzoleni

AVAR: Fabbri

Cagliari-Fiorentina

(domenica 24 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Fontemurato e Biffi

: Fontemurato e Biffi IV Ufficiale: Mucera

VAR: Di Paolo

AVAR: Guida

Como-Lazio

(domenica 24 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Turrini

VAR: Aureliano

AVAR: Chiffi

Atalanta-Pisa

(domenica 24 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : Palermo e Politi

: Palermo e Politi IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Ghersini

AVAR: Doveri

Juventus-Parma

(domenica 24 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti : Scatragli e Zingarelli

: Scatragli e Zingarelli IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Meraviglia

AVAR: Fabbri

Udinese-Verona

(lunedì 25 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti : Moro e Ceccon

: Moro e Ceccon IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Gariglio

AVAR: Guida

Inter-Torino

(lunedì 25 agosto, ore 20.45)