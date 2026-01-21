Serie A, gli arbitri della 22esima giornata: Mariani per Juventus-Napoli, Colombo per Roma-Milan

Resi noti gli arbitri della ventiduesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 23 a lunedì 27 gennaio. Si parte venerdì alle 20.45 con Inter-Pisa, arbitra Marcenaro, sabato alle 15 c’è Como-Torino, arbitra Feliciani, alle 18.00 c’è Fiorentina-Cagliari, diretta da Guida; alle 20.45 c’è Lecce-Lazio, arbitra Chiffi, domenica alle 12.30 c’è Sassuolo-Cremonese, arbitra Collu, alle 15 Atalanta-Parma diretta da Sacchi e Genoa-Bologna che sarà arbitrata da Maresca, alle 18 Juventus-Napoli che sarà diretta da Mariani e alle 20.45 Roma-Milan che sarà arbitrata da Colombo, lunedì alle 20.45 Verona-Udinese che è stata affidata a Manganiello.
Arbitri e assistenti delle partite della 22esima giornata
Inter-Pisa
(venerdì 23 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Mokhtar e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Gariglio
- AVAR: Massa
Como-Torino
(sabato 24 gennaio, ore 15)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Paterna
- AVAR: Doveri
Fiorentina-Cagliari
(sabato 24 gennaio, ore 18)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Bindoni e Colarossi
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Di Bello
Lecce-Lazio
(sabato 24 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Imperiale e Bahri
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Abisso
Sassuolo-Cremonese
(domenica 25 gennaio, ore 12.30)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Cecconi ed El Filali
- IV Ufficiale: Fabbri
- VAR: Ghersini
- AVAR: La Penna
Atalanta-Parma
(domenica 25 gennaio, ore 15)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Peretti e Bianchini
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Nasca
- AVAR: Marini
Genoa-Bologna
(domenica 25 gennaio, ore 15)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Bercigli e Ceolin
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Maggioni
- AVAR: Massa
Juventus-Napoli
(domenica 25 gennaio, ore 18)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Tegoni e Berti
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Doveri
- AVAR: Di Paolo
Roma-Milan
(domenica 25 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Perrotti e M.Rossi
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Di Bello
- AVAR: Abisso
Verona-Udinese
(lunedì 26 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Manganiello di Pinerolo
- Assistenti: Lo Cicero e Politi
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Aureliano
- AVAR: Paganessi