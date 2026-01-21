Serie A, gli arbitri della 22esima giornata: Mariani per Juventus-Napoli, Colombo per Roma-Milan

Resi noti gli arbitri della ventiduesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventiduesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 23 a lunedì 27 gennaio. Si parte venerdì alle 20.45 con Inter-Pisa, arbitra Marcenaro, sabato alle 15 c’è Como-Torino, arbitra Feliciani, alle 18.00 c’è Fiorentina-Cagliari, diretta da Guida; alle 20.45 c’è Lecce-Lazio, arbitra Chiffi, domenica alle 12.30 c’è Sassuolo-Cremonese, arbitra Collu, alle 15 Atalanta-Parma diretta da Sacchi e Genoa-Bologna che sarà arbitrata da Maresca, alle 18 Juventus-Napoli che sarà diretta da Mariani e alle 20.45 Roma-Milan che sarà arbitrata da Colombo, lunedì alle 20.45 Verona-Udinese che è stata affidata a Manganiello.

Arbitri e assistenti delle partite della 22esima giornata

Inter-Pisa

(venerdì 23 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti : Mokhtar e Yoshikawa

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Gariglio

AVAR: Massa

Como-Torino

(sabato 24 gennaio, ore 15)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Feliciani di Teramo Assistenti : Meli e Alassio

IV Ufficiale: Galipò

VAR: Paterna

AVAR: Doveri

Fiorentina-Cagliari

(sabato 24 gennaio, ore 18)

Arbitr o : Guida di Torre Annunziata

: Guida di Torre Annunziata Assistenti : Bindoni e Colarossi

IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Di Paolo

AVAR: Di Bello

Lecce-Lazio

(sabato 24 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Imperiale e Bahri

IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Mazzoleni

AVAR: Abisso

Sassuolo-Cremonese

(domenica 25 gennaio, ore 12.30)

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti : Cecconi ed El Filali

IV Ufficiale: Fabbri

VAR: Ghersini

AVAR: La Penna

Atalanta-Parma

(domenica 25 gennaio, ore 15)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Peretti e Bianchini

IV Ufficiale: Massimi

VAR: Nasca

AVAR: Marini

Genoa-Bologna

(domenica 25 gennaio, ore 15)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : Bercigli e Ceolin

IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Maggioni

AVAR: Massa

Juventus-Napoli

(domenica 25 gennaio, ore 18)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Tegoni e Berti

IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

Roma-Milan

(domenica 25 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Colombo di Como

Colombo di Como Assistenti : Perrotti e M.Rossi

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

Verona-Udinese

(lunedì 26 gennaio, ore 20.45)