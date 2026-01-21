Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della 22esima giornata: Mariani per Juventus-Napoli, Colombo per Roma-Milan

Resi noti gli arbitri della ventiduesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio

Resi noti gli arbitri della ventiduesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 23 a lunedì 27 gennaio. Si parte venerdì alle 20.45 con Inter-Pisa, arbitra Marcenaro, sabato alle 15 c’è Como-Torino, arbitra Feliciani, alle 18.00 c’è Fiorentina-Cagliari, diretta da Guida; alle 20.45 c’è Lecce-Lazio, arbitra Chiffi, domenica alle 12.30 c’è Sassuolo-Cremonese, arbitra Collu, alle 15 Atalanta-Parma diretta da Sacchi e Genoa-Bologna che sarà arbitrata da Maresca, alle 18 Juventus-Napoli che sarà diretta da Mariani e alle 20.45 Roma-Milan che sarà arbitrata da Colombo, lunedì alle 20.45 Verona-Udinese che è stata affidata a Manganiello.

Arbitri e assistenti delle partite della 22esima giornata

Inter-Pisa

(venerdì 23 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Mokhtar e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Massa

Como-Torino

(sabato 24 gennaio, ore 15)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Doveri

Fiorentina-Cagliari

(sabato 24 gennaio, ore 18)

Lecce-Lazio

(sabato 24 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Imperiale e Bahri
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Abisso

Sassuolo-Cremonese

(domenica 25 gennaio, ore 12.30)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Cecconi ed El Filali
  • IV Ufficiale: Fabbri
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: La Penna

Atalanta-Parma

(domenica 25 gennaio, ore 15)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Peretti e Bianchini
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Marini

Genoa-Bologna

(domenica 25 gennaio, ore 15)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Bercigli e Ceolin
  • IV Ufficiale: Pairetto
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Massa

Juventus-Napoli

(domenica 25 gennaio, ore 18)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Tegoni e Berti
  • IV Ufficiale: Marchetti
  • VAR: Doveri
  • AVAR: Di Paolo

Roma-Milan

(domenica 25 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Perrotti e M.Rossi
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Abisso

Verona-Udinese

(lunedì 26 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Manganiello di Pinerolo
  • Assistenti: Lo Cicero e Politi
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Paganessi

