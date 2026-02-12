Serie A, gli arbitri: Juventus-Inter, la scelta di Rocchi evoca ricordi poco piacevoli per Madama, Colombo per Napoli-Roma

Resi noti gli arbitri della venticinquesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 13 febbraio a lunedì 16. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Milan, arbitra Fabbri, sabato alle 15 Como-Fiorentina, diretta da Marchetti, alle 18 Lazio-Atalanta, arbitra Sacchi, alle 20.45 c’è Inter-Juventus, diretta da La Penna; domenica alle 12.30 c’è Udinese-Sassuolo, arbitra Ferrieri Caputi, alle 15 Cremonese-Genoa, affidata a Sozza e Parma-Verona, arbitra Pairetto, alle 18 Torino-Bologna che sarà arbitrata da Fourneau, alle 20.45 Napoli-Roma che sarà diretta da Colombo, lunedì alle 20.45 Cagliari-Lecce, arbitra Feliciani.
Per il big-match Juve-Inter la scelta è caduta su Federico La Penna. Per l’arbitro romano sarà l’undicesima direzione stagionale in Serie A ma il suo primo derby d’Italia . Sono 11 le partite dell’Inter arbitrate da La Penna con il bilancio che sorride ai nerazzurri. Sono infatti 9 le vittorie ottenute dall’Inter nelle gare arbitrate da La Penna, a fronte di un pareggio (1-1 con il Napoli a marzo 2024) e una sconfitta (agli ottavi di Coppa Italia con il Bologna nel 2023). In questa stagione, l’arbitro di Roma ha già diretto due volte l’Inter, entrambe in campionato: nel 5-0 casalingo con il Torino e nella vittoria per 1-0 in casa dell’Atalanta. Anche i precedenti con i bianconeri sono fin qui 11 e il bilancio sorride a Madama ma evoca anche polemiche e brutti ricordi nei big-match. Sono 7 le vittorie dei bianconeri, 2 i pareggi (Genoa nel 2018 e Sassuolo nel 2019) e 2 anche le sconfitte. La più recente risale allo scorso 7 dicembre 2025, quando i bianconeri furono sconfitti per 2-1 dal Napoli al Maradona. L’altra, invece, risale al 2020, quando la squadra all’epoca allenata da Andrea Pirlo fu sconfitta 3-0 in casa dalla Fiorentina tra grandi polemiche con molti dubbi riguardo a due rigori non fischiati ai bianconeri, che si lamentarono con il rosso eccessivo Cuadrado e l’espulsione risparmiata a Borja Valero.
Arbitri e assistenti delle partite della 25esima giornata
Pisa-Milan
(venerdì 13 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Imperiale e Passeri
- IV Ufficiale: Piccinini
- VAR: Aureliano
- AVAR: Serra
Como-Fiorentina
(sabato 14 febbraio, ore 15)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Baccini e Politi
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Maresca
- AVAR: Giua
Lazio-Atalanta
(sabato 14 febbraio, ore 18)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Perrotti e Laudato
- IV Ufficiale: Di Bello
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Gariglio
Inter-Juventus
(sabato 14 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Chiffi
- AVAR: Abisso
Udinese-Sassuolo
(domenica 15 febbraio, ore 12.30)
- Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno
- Assistenti: Preti e Trinchieri
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Maggioni
- AVAR: Chiffi
Cremonese-Genoa
(domenica 15 febbraio, ore 15)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Vecchi e Mastrodonato
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Gariglio
Parma-Verona
(domenica 15 febbraio, ore 15)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Bahri ed El Filali
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Paterna
- AVAR: Maresca
Torino-Bologna
(domenica 15 febbraio, ore 18)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: Colarossi e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Nasca
- AVAR: Mariani
Napoli-Roma
(domenica 15 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Zingarelli e Bercigli
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Abisso
- AVAR: Aureliano
Cagliari-Lecce
(lunedì 16 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Lo Cicero e Mokhtar
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Camplone
- AVAR: Guida