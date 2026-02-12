Serie A, gli arbitri: Juventus-Inter, la scelta di Rocchi evoca ricordi poco piacevoli per Madama, Colombo per Napoli-Roma

Resi noti gli arbitri della venticinquesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 13 febbraio a lunedì 16 febbraio

Resi noti gli arbitri della venticinquesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 13 febbraio a lunedì 16. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Milan, arbitra Fabbri, sabato alle 15 Como-Fiorentina, diretta da Marchetti, alle 18 Lazio-Atalanta, arbitra Sacchi, alle 20.45 c’è Inter-Juventus, diretta da La Penna; domenica alle 12.30 c’è Udinese-Sassuolo, arbitra Ferrieri Caputi, alle 15 Cremonese-Genoa, affidata a Sozza e Parma-Verona, arbitra Pairetto, alle 18 Torino-Bologna che sarà arbitrata da Fourneau, alle 20.45 Napoli-Roma che sarà diretta da Colombo, lunedì alle 20.45 Cagliari-Lecce, arbitra Feliciani.

Per il big-match Juve-Inter la scelta è caduta su Federico La Penna. Per l’arbitro romano sarà l’undicesima direzione stagionale in Serie A ma il suo primo derby d’Italia . Sono 11 le partite dell’Inter arbitrate da La Penna con il bilancio che sorride ai nerazzurri. Sono infatti 9 le vittorie ottenute dall’Inter nelle gare arbitrate da La Penna, a fronte di un pareggio (1-1 con il Napoli a marzo 2024) e una sconfitta (agli ottavi di Coppa Italia con il Bologna nel 2023). In questa stagione, l’arbitro di Roma ha già diretto due volte l’Inter, entrambe in campionato: nel 5-0 casalingo con il Torino e nella vittoria per 1-0 in casa dell’Atalanta. Anche i precedenti con i bianconeri sono fin qui 11 e il bilancio sorride a Madama ma evoca anche polemiche e brutti ricordi nei big-match. Sono 7 le vittorie dei bianconeri, 2 i pareggi (Genoa nel 2018 e Sassuolo nel 2019) e 2 anche le sconfitte. La più recente risale allo scorso 7 dicembre 2025, quando i bianconeri furono sconfitti per 2-1 dal Napoli al Maradona. L’altra, invece, risale al 2020, quando la squadra all’epoca allenata da Andrea Pirlo fu sconfitta 3-0 in casa dalla Fiorentina tra grandi polemiche con molti dubbi riguardo a due rigori non fischiati ai bianconeri, che si lamentarono con il rosso eccessivo Cuadrado e l’espulsione risparmiata a Borja Valero.

Arbitri e assistenti delle partite della 25esima giornata

Pisa-Milan

(venerdì 13 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Imperiale e Passeri

: Imperiale e Passeri IV Ufficiale: Piccinini

VAR: Aureliano

AVAR: Serra

Como-Fiorentina

(sabato 14 febbraio, ore 15)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Assistenti : Baccini e Politi

: Baccini e Politi IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Maresca

AVAR: Giua

Lazio-Atalanta

(sabato 14 febbraio, ore 18)

Arbitr o : Sacchi di Macerata

: Assistenti : Perrotti e Laudato

: Perrotti e Laudato IV Ufficiale: Di Bello

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

Inter-Juventus

(sabato 14 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Doveri

VAR: Chiffi

AVAR: Abisso

Udinese-Sassuolo

(domenica 15 febbraio, ore 12.30)

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti : Preti e Trinchieri

: Preti e Trinchieri IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Maggioni

AVAR: Chiffi

Cremonese-Genoa

(domenica 15 febbraio, ore 15)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Vecchi e Mastrodonato

: Vecchi e Mastrodonato IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Mazzoleni

AVAR: Gariglio

Parma-Verona

(domenica 15 febbraio, ore 15)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Bahri ed El Filali

: Bahri ed El Filali IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Paterna

AVAR: Maresca

Torino-Bologna

(domenica 15 febbraio, ore 18)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : Colarossi e Yoshikawa

: Colarossi e Yoshikawa IV Ufficiale: Mucera

VAR: Nasca

AVAR: Mariani

Napoli-Roma

(domenica 15 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti : Zingarelli e Bercigli

: Zingarelli e Bercigli IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Abisso

AVAR: Aureliano

Cagliari-Lecce

(lunedì 16 febbraio, ore 20.45)