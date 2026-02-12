Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri: Juventus-Inter, la scelta di Rocchi evoca ricordi poco piacevoli per Madama, Colombo per Napoli-Roma

Resi noti gli arbitri della venticinquesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 13 febbraio a lunedì 16 febbraio

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della venticinquesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 13 febbraio a lunedì 16. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Milan, arbitra Fabbri, sabato alle 15 Como-Fiorentina, diretta da Marchetti, alle 18 Lazio-Atalanta, arbitra Sacchi, alle 20.45 c’è Inter-Juventus, diretta da La Penna; domenica alle 12.30 c’è Udinese-Sassuolo, arbitra Ferrieri Caputi, alle 15 Cremonese-Genoa, affidata a Sozza e Parma-Verona, arbitra Pairetto, alle 18 Torino-Bologna che sarà arbitrata da Fourneau, alle 20.45 Napoli-Roma che sarà diretta da Colombo, lunedì alle 20.45 Cagliari-Lecce, arbitra Feliciani.

Per il big-match Juve-Inter la scelta è caduta su Federico La Penna. Per l’arbitro romano sarà l’undicesima direzione stagionale in Serie A ma il suo primo derby d’Italia . Sono 11 le partite dell’Inter arbitrate da La Penna con il bilancio che sorride ai nerazzurri. Sono infatti 9 le vittorie ottenute dall’Inter nelle gare arbitrate da La Penna, a fronte di un pareggio (1-1 con il Napoli a marzo 2024) e una sconfitta (agli ottavi di Coppa Italia con il Bologna nel 2023). In questa stagione, l’arbitro di Roma ha già diretto due volte l’Inter, entrambe in campionato: nel 5-0 casalingo con il Torino e nella vittoria per 1-0 in casa dell’Atalanta. Anche i precedenti con i bianconeri sono fin qui 11 e il bilancio sorride a Madama ma evoca anche polemiche e brutti ricordi nei big-match. Sono 7 le vittorie dei bianconeri, 2 i pareggi (Genoa nel 2018 e Sassuolo nel 2019) e 2 anche le sconfitte. La più recente risale allo scorso 7 dicembre 2025, quando i bianconeri furono sconfitti per 2-1 dal Napoli al Maradona. L’altra, invece, risale al 2020, quando la squadra all’epoca allenata da Andrea Pirlo fu sconfitta 3-0 in casa dalla Fiorentina tra grandi polemiche con molti dubbi riguardo a due rigori non fischiati ai bianconeri, che si lamentarono con il rosso eccessivo Cuadrado e l’espulsione risparmiata a Borja Valero.

Arbitri e assistenti delle partite della 25esima giornata

Pisa-Milan

(venerdì 13 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Imperiale e Passeri
  • IV Ufficiale: Piccinini
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Serra

Como-Fiorentina

(sabato 14 febbraio, ore 15)

Lazio-Atalanta

(sabato 14 febbraio, ore 18)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Perrotti e Laudato
  • IV Ufficiale: Di Bello
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Gariglio

Inter-Juventus

(sabato 14 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Doveri
  • VAR: Chiffi
  • AVAR: Abisso

Udinese-Sassuolo

(domenica 15 febbraio, ore 12.30)

Cremonese-Genoa

(domenica 15 febbraio, ore 15)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Vecchi e Mastrodonato
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Gariglio

Parma-Verona

(domenica 15 febbraio, ore 15)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Bahri ed El Filali
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Maresca

Torino-Bologna

(domenica 15 febbraio, ore 18)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Colarossi e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Mariani

Napoli-Roma

(domenica 15 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Zingarelli e Bercigli
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Aureliano

Cagliari-Lecce

(lunedì 16 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Lo Cicero e Mokhtar
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Guida

Serie A, gli arbitri: Juventus-Inter, la scelta di Rocchi evoca ricordi poco piacevoli per Madama, Colombo per Napoli-Roma Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 Ansa

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio