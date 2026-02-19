Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: la decisione di Rocchi su La Penna, Doveri per Juventus-Como, Chiffi per Atalanta-Napoli

Resi noti gli arbitri della ventiseiesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 20 febbraio a lunedì 23 febbraio

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventiseiesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 20 febbraio a lunedì 23. Si parte venerdì alle 20.45 con Sassuolo-Verona, arbitra Marinelli, sabato alle 15 c’è Juventus-Como, affidata a Doveri alle 18 Lecce-Inter, arbitra Manganiello, alle 20.45 Cagliari-Lazio, arbitra Rapuano, domenica alle 12.30 c’è Genoa-Torino, arbitra Guida, alle 15 Atalanta-Napoli diretta da Chiffi, alle 18 Milan-Parma che sarà arbitrata da Piccinini, alle 20.45 Roma-Cremonese che sarà diretta da Di Bello, lunedì alle 18.30 Fiorentina-Pisa, diretta da Mariani e alle 20.45 Bologna-Udinese, arbitra Marcenaro. L’arbitro La Penna di Roma, protagonista in negativo in Inter-Juve, è stato fermato.

Arbitri e assistenti delle partite della 26esima giornata

Sassuolo-Verona

(venerdì 20 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Marinelli di Tivoli
  • Assistenti: Yoshikawa-Biffi
  • IV Ufficiale: Massa
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Giua

Juventus-Como

(sabato 21 febbraio, ore 15)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Perrotti-C.Rossi
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Camplone

Lecce-Inter

(sabato 21 febbraio, ore 18)

  • Arbitro: Manganiello di Pinerolo
  • Assistenti: M.Rossi e Dei Giudici
  • IV Ufficiale: Dionisi
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Aureliano

Cagliari-Lazio

(sabato 21 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Rapuano di Rimini
  • Assistenti: Costanzo e Fontani
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Maresca

Genoa-Torino

(domenica 22 febbraio, ore 12.30)

Atalanta-Napoli

(domenica 22 febbraio, ore 15)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Cecconi e Moro
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Di Paolo

Milan-Parma

(domenica 22 febbraio, ore 18)

  • Arbitro: Piccinini di Forlì
  • Assistenti: Peretti e Colarossi
  • IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Pairetto

Roma-Cremonese

(domenica 22 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Bahri e Ceolin
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Meraviglia

Fiorentina-Pisa

(lunedì 23 febbraio, ore 18.30)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Fabbri
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Furneau

Bologna-Udinese

(lunedì 23 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: L.Rossi e Laghezza
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Marini
  • AVAR: Sozza

