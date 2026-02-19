Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: la decisione di Rocchi su La Penna, Doveri per Juventus-Como, Chiffi per Atalanta-Napoli

Resi noti gli arbitri della ventiseiesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 20 febbraio a lunedì 23. Si parte venerdì alle 20.45 con Sassuolo-Verona, arbitra Marinelli, sabato alle 15 c’è Juventus-Como, affidata a Doveri alle 18 Lecce-Inter, arbitra Manganiello, alle 20.45 Cagliari-Lazio, arbitra Rapuano, domenica alle 12.30 c’è Genoa-Torino, arbitra Guida, alle 15 Atalanta-Napoli diretta da Chiffi, alle 18 Milan-Parma che sarà arbitrata da Piccinini, alle 20.45 Roma-Cremonese che sarà diretta da Di Bello, lunedì alle 18.30 Fiorentina-Pisa, diretta da Mariani e alle 20.45 Bologna-Udinese, arbitra Marcenaro. L’arbitro La Penna di Roma, protagonista in negativo in Inter-Juve, è stato fermato.
Arbitri e assistenti delle partite della 26esima giornata
Sassuolo-Verona
(venerdì 20 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Yoshikawa-Biffi
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Giua
Juventus-Como
(sabato 21 febbraio, ore 15)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Perrotti-C.Rossi
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Camplone
Lecce-Inter
(sabato 21 febbraio, ore 18)
- Arbitro: Manganiello di Pinerolo
- Assistenti: M.Rossi e Dei Giudici
- IV Ufficiale: Dionisi
- VAR: Paterna
- AVAR: Aureliano
Cagliari-Lazio
(sabato 21 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Costanzo e Fontani
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Maggioni
- AVAR: Maresca
Genoa-Torino
(domenica 22 febbraio, ore 12.30)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Ceccon e Bianchini
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Maresca
- AVAR: Fourneau
Atalanta-Napoli
(domenica 22 febbraio, ore 15)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Cecconi e Moro
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Aureliano
- AVAR: Di Paolo
Milan-Parma
(domenica 22 febbraio, ore 18)
- Arbitro: Piccinini di Forlì
- Assistenti: Peretti e Colarossi
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Camplone
- AVAR: Pairetto
Roma-Cremonese
(domenica 22 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Bahri e Ceolin
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Nasca
- AVAR: Meraviglia
Fiorentina-Pisa
(lunedì 23 febbraio, ore 18.30)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Fabbri
- VAR: Gariglio
- AVAR: Furneau
Bologna-Udinese
(lunedì 23 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: L.Rossi e Laghezza
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Marini
- AVAR: Sozza