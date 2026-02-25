Serie A, gli arbitri della 27esima giornata: la punizione di Rocchi per Chiffi e Piccinini, per Roma-Juventus c'è Sozza

Resi noti gli arbitri della ventisettesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo. Si parte venerdì alle 20.45 con Parma-Cagliari, arbitra Massimi, sabato alle 15 c’è Como-Lecce, affidata a Fourneau alle 18 Verona-Napoli, arbitra Colombo, alle 20.45 Inter-Genoa, arbitra Fabbri, domenica alle 12.30 c’è Cremonese-Milan, arbitra Massa, alle 15 Sassuolo-Atalanta diretta da Marchetti, alle 18 Torino-Lazio che sarà arbitrata da Abisso, alle 20.45 Roma-Juventus che sarà diretta da Sozza, lunedì alle 18.30 Pisa-Bologna, diretta da Feliciani e alle 20.45 Udinese-Fiorentina, arbitra Pairetto.
Il designatore Rocchi ha fermato Piccinini dopo Milan-Parma (farà solo il IV uomo in Spezia-Reggiana in B), ma dovrebbe essere un semplice turnover, così come per Chiffi (che in questi giorni è stato impegnato anche al Var in Champions League): potrebbero tornare già la settimana prossima a dirigere, quantomeno dalla serie B, proprio come è accaduto con La Penna che dopo i fatti di Inter-Juve domani arbitra in B Sud Tirol-Venezia.
Intanto dopo le ultime polemiche oggi alle 15 il presidente della Figc Gravina incontrerà il designatore Rocchi e si parlerà di riforme. L’obiettivo è creare una società di diritto privato, partecipata al 100% dalla Figc, completamente autonoma, i nuovi entrati verranno prima pagati a gettone, poi – una volta convinto il designatore – saranno assunti a tempo determinato, in pratica un’apertura al professionismo.
Arbitri e assistenti delle partite della 27esima giornata
Parma-Cagliari
(venerdì 27 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Massimi di Termoli
- Assistenti: Preti e Barone
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Giua
- AVAR: Mazzoleni
Como-Lecce
(sabato 28 febbraio, ore 15)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: Vecchi e Mastrodonato
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Marini
- AVAR: Manganiello
Verona-Napoli
(sabato 28 febbraio, ore 18)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Dei Giudici e M.Rossi
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Gariglio
- AVAR: Di Bello
Inter-Genoa
(sabato 28 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro:
- Assistenti: Zingarelli e Bercigli
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Maggioni
- AVAR: Guida
Cremonese-Milan
(domenica 1 marzo, ore 12.30)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Guida
- AVAR: Maggioni
Sassuolo-Atalanta
(domenica 1 marzo, ore 15)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Cipressa e Politi
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Nasca
- AVAR: Doveri
Torino-Lazio
(domenica 1 marzo, ore 18)
- Arbitro: Abisso di Palermo
- Assistenti: Imperiale e Cavallina
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paterna
Roma-Juventus
(domenica 1 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Costanzo e Lo Cicero
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Di Bello
- AVAR: Di Paolo
Pisa-Bologna
(lunedì 2 marzo, ore 18.30)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Baccini e Belsanti
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Di Vuolo
Udinese-Fiorentina
(lunedì 2 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Passeri e Mondin
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Paterna
- AVAR: Doveri