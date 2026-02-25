Serie A, gli arbitri della 27esima giornata: la punizione di Rocchi per Chiffi e Piccinini, per Roma-Juventus c'è Sozza

Resi noti gli arbitri della ventisettesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventisettesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo. Si parte venerdì alle 20.45 con Parma-Cagliari, arbitra Massimi, sabato alle 15 c’è Como-Lecce, affidata a Fourneau alle 18 Verona-Napoli, arbitra Colombo, alle 20.45 Inter-Genoa, arbitra Fabbri, domenica alle 12.30 c’è Cremonese-Milan, arbitra Massa, alle 15 Sassuolo-Atalanta diretta da Marchetti, alle 18 Torino-Lazio che sarà arbitrata da Abisso, alle 20.45 Roma-Juventus che sarà diretta da Sozza, lunedì alle 18.30 Pisa-Bologna, diretta da Feliciani e alle 20.45 Udinese-Fiorentina, arbitra Pairetto.

Il designatore Rocchi ha fermato Piccinini dopo Milan-Parma (farà solo il IV uomo in Spezia-Reggiana in B), ma dovrebbe essere un semplice turnover, così come per Chiffi (che in questi giorni è stato impegnato anche al Var in Champions League): potrebbero tornare già la settimana prossima a dirigere, quantomeno dalla serie B, proprio come è accaduto con La Penna che dopo i fatti di Inter-Juve domani arbitra in B Sud Tirol-Venezia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto dopo le ultime polemiche oggi alle 15 il presidente della Figc Gravina incontrerà il designatore Rocchi e si parlerà di riforme. L’obiettivo è creare una società di diritto privato, partecipata al 100% dalla Figc, completamente autonoma, i nuovi entrati verranno prima pagati a gettone, poi – una volta convinto il designatore – saranno assunti a tempo determinato, in pratica un’apertura al professionismo.

Arbitri e assistenti delle partite della 27esima giornata

Parma-Cagliari

(venerdì 27 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti : Preti e Barone

: Preti e Barone IV Ufficiale: Collu

VAR: Giua

AVAR: Mazzoleni

Como-Lecce

(sabato 28 febbraio, ore 15)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : Vecchi e Mastrodonato

: Vecchi e Mastrodonato IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Marini

AVAR: Manganiello

Verona-Napoli

(sabato 28 febbraio, ore 18)

Arbitr o : Colombo di Como

: Colombo di Como Assistenti : Dei Giudici e M.Rossi

: Dei Giudici e M.Rossi IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Gariglio

AVAR: Di Bello

Inter-Genoa

(sabato 28 febbraio, ore 20.45)

Arbitro:

Assistenti : Zingarelli e Bercigli

: Zingarelli e Bercigli IV Ufficiale: Perri

VAR: Maggioni

AVAR: Guida

Cremonese-Milan

(domenica 1 marzo, ore 12.30)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Guida

AVAR: Maggioni

Sassuolo-Atalanta

(domenica 1 marzo, ore 15)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Cipressa e Politi

: Cipressa e Politi IV Ufficiale: Mucera

VAR: Nasca

AVAR: Doveri

Torino-Lazio

(domenica 1 marzo, ore 18)

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti : Imperiale e Cavallina

: Imperiale e Cavallina IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna

Roma-Juventus

(domenica 1 marzo, ore 20.45)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Costanzo e Lo Cicero

: Costanzo e Lo Cicero IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Di Bello

AVAR: Di Paolo

Pisa-Bologna

(lunedì 2 marzo, ore 18.30)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti : Baccini e Belsanti

: Baccini e Belsanti IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Di Vuolo

Udinese-Fiorentina

(lunedì 2 marzo, ore 20.45)