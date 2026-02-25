Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della 27esima giornata: la punizione di Rocchi per Chiffi e Piccinini, per Roma-Juventus c'è Sozza

Resi noti gli arbitri della ventisettesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventisettesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo. Si parte venerdì alle 20.45 con Parma-Cagliari, arbitra Massimi, sabato alle 15 c’è Como-Lecce, affidata a Fourneau alle 18 Verona-Napoli, arbitra Colombo, alle 20.45 Inter-Genoa, arbitra Fabbri, domenica alle 12.30 c’è Cremonese-Milan, arbitra Massa, alle 15 Sassuolo-Atalanta diretta da Marchetti, alle 18 Torino-Lazio che sarà arbitrata da Abisso, alle 20.45 Roma-Juventus che sarà diretta da Sozza, lunedì alle 18.30 Pisa-Bologna, diretta da Feliciani e alle 20.45 Udinese-Fiorentina, arbitra Pairetto.

Il designatore Rocchi ha fermato Piccinini dopo Milan-Parma (farà solo il IV uomo in Spezia-Reggiana in B), ma dovrebbe essere un semplice turnover, così come per Chiffi (che in questi giorni è stato impegnato anche al Var in Champions League): potrebbero tornare già la settimana prossima a dirigere, quantomeno dalla serie B, proprio come è accaduto con La Penna che dopo i fatti di Inter-Juve domani arbitra in B Sud Tirol-Venezia.

Intanto dopo le ultime polemiche oggi alle 15 il presidente della Figc Gravina incontrerà il designatore Rocchi e si parlerà di riforme. L’obiettivo è creare una società di diritto privato, partecipata al 100% dalla Figc, completamente autonoma, i nuovi entrati verranno prima pagati a gettone, poi – una volta convinto il designatore – saranno assunti a tempo determinato, in pratica un’apertura al professionismo.

Arbitri e assistenti delle partite della 27esima giornata

Parma-Cagliari

(venerdì 27 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Massimi di Termoli
  • Assistenti: Preti e Barone
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Giua
  • AVAR: Mazzoleni

Como-Lecce

(sabato 28 febbraio, ore 15)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Vecchi e Mastrodonato
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Marini
  • AVAR: Manganiello

Verona-Napoli

(sabato 28 febbraio, ore 18)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Dei Giudici e M.Rossi
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Di Bello

Inter-Genoa

(sabato 28 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro:
  • Assistenti: Zingarelli e Bercigli
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Guida

Cremonese-Milan

(domenica 1 marzo, ore 12.30)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Guida
  • AVAR: Maggioni

Sassuolo-Atalanta

(domenica 1 marzo, ore 15)

Torino-Lazio

(domenica 1 marzo, ore 18)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: Imperiale e Cavallina
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Paterna

Roma-Juventus

(domenica 1 marzo, ore 20.45)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Costanzo e Lo Cicero
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Di Paolo

Pisa-Bologna

(lunedì 2 marzo, ore 18.30)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Baccini e Belsanti
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Di Vuolo

Udinese-Fiorentina

(lunedì 2 marzo, ore 20.45)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Passeri e Mondin
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Doveri

ANSA

