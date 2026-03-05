Serie A, gli arbitri della 28esima giornata: per il derby nessuna sorpresa, Sacchi alla Juve e Fabbri al Napoli

Resi noti gli arbitri della ventottesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 marzo a lunedì 9 marzo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventottesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 a lunedì 9 marzo. Si parte venerdì alle 20.45 con Napoli-Torino, arbitra Fabbri, sabato alle 15 c’è Cagliari-Como, affidata a Marinelli alle 18 Atalanta-Udinese, arbitra Rapuano, alle 20.45 Juventus-Pisa, arbitra Sacchi, domenica alle 12.30 c’è Lecce-Cremonese, arbitra Sozza, alle 15 Bologna-Verona diretta da Mucera e Fiorentina-Parma, assegnata a Zufferli alle 18 Genoa-Roma che sarà arbitrata da Colombo, alle 20.45 Milan-Inter che sarà diretta da Doveri, lunedì alle 20.45 Lazio-Sassuolo, arbitra Arena.

Com’era prevedibile il derby è stato affidato a Daniele Doveriche ha diretto già 4 derby in carriera, l’ultimo nella scorsa stagione (3-0 per i rossoneri il 24 aprile 2025). Il primo lo diresse nel 2019, il secondo e il terzo nel 2021. In due di queste occasioni è arrivato un successo nerazzurro, mentre il terzo risultato è stato un pareggio (1-1). In totale ha arbitrato il Milan 34 volte (con lui i rossoneri ne hanno vinte 19, pareggiate 9 e perse 6). In questa stagione ha arbitrato due volte il Milan (Udinese-Milan e Atalanta-Milan).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Trentanove gli incroci con l’Inter (16 successi nerazzurri, 13 pareggi e 10 sconfitte), quest’anno ha già diretto tre volte la Beneamata (Inter-Fiorentina, Genoa-Inter e Inter-Napoli con qualche polemica nello scontro diretto con gli azzurri del 9 gennaio 2026. Doveri aveva arbitrato anche Napoli-Inter di marzo 2025, altro scontro scudetto – questa volta ancora più decisivo visto che mancavano due mesi alla fine del campionato – che generò molte polemiche. In particolare il Napoli si era lamentato per una mano in area nerazzurra di Dumfries su tiro di McTominay senza che fosse fischiato il penalty mentre Simone Inzaghi, al tempo tecnico interista, aveva protestato in campo per un altro episodio con gli stessi protagonisti: un contrasto di McTominay su Dumfries che non aveva portato al rigore.

Arbitri e assistenti delle partite della 28esima giornata

Napoli-Torino

(venerdì 6 marzo, ore 20.45)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Bahri e Polito

: Bahri e Polito IV Ufficiale: Perri

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni

Cagliari-Como

(sabato 7 marzo, ore 15)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Moro e Biffi

: Moro e Biffi IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Nasca

AVAR: Guida

Atalanta-Udinese

(sabato 7 marzo, ore 18)

Arbitr o : Rapuano di Rimini

: Rapuano di Rimini Assistenti : Costanzo e Mastrodonato

: Costanzo e Mastrodonato IV Ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Di Bello

AVAR: Meraviglia

Juventus-Pisa

(sabato 7 marzo, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Di Gioia e Laudato

: Di Gioia e Laudato IV Ufficiale: Turrini

VAR: Marini

AVAR: Giua

Lecce-Cremonese

(domenica 8 marzo, ore 12.30)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Colarossi e C.Rossi

: Colarossi e C.Rossi IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Di Paolo

AVAR: Fourneau

Bologna-Verona

(domenica 8 marzo, ore 15)

Arbitro : Mucera di Palermo

: Mucera di Palermo Assistenti : Bindoni e Tegoni

: Bindoni e Tegoni IV Ufficiale: Massa

VAR: Giua

AVAR: Marini

Fiorentina-Parma

(domenica 8 marzo, ore 15)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti : Imperiale e Ceccon

: Imperiale e Ceccon IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Gariglio

AVAR: Mariani

Genoa-Roma

(domenica 8 marzo, ore 18)

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti : M.Rossi e Vecchi

: M.Rossi e Vecchi IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Manganiello

Milan-Inter

(domenica 8 marzo, ore 20.45)

Arbitro : Doveri di Roma

: Doveri di Roma Assistenti : Baccini e Berti

: Baccini e Berti IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

Lazio-Sassuolo

(lunedì 9 marzo, ore 20.45)