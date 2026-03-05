Serie A, gli arbitri della 28esima giornata: per il derby nessuna sorpresa, Sacchi alla Juve e Fabbri al Napoli

Resi noti gli arbitri della ventottesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 a lunedì 9 marzo. Si parte venerdì alle 20.45 con Napoli-Torino, arbitra Fabbri, sabato alle 15 c’è Cagliari-Como, affidata a Marinelli alle 18 Atalanta-Udinese, arbitra Rapuano, alle 20.45 Juventus-Pisa, arbitra Sacchi, domenica alle 12.30 c’è Lecce-Cremonese, arbitra Sozza, alle 15 Bologna-Verona diretta da Mucera e Fiorentina-Parma, assegnata a Zufferli alle 18 Genoa-Roma che sarà arbitrata da Colombo, alle 20.45 Milan-Inter che sarà diretta da Doveri, lunedì alle 20.45 Lazio-Sassuolo, arbitra Arena.
Com’era prevedibile il derby è stato affidato a Daniele Doveriche ha diretto già 4 derby in carriera, l’ultimo nella scorsa stagione (3-0 per i rossoneri il 24 aprile 2025). Il primo lo diresse nel 2019, il secondo e il terzo nel 2021. In due di queste occasioni è arrivato un successo nerazzurro, mentre il terzo risultato è stato un pareggio (1-1). In totale ha arbitrato il Milan 34 volte (con lui i rossoneri ne hanno vinte 19, pareggiate 9 e perse 6). In questa stagione ha arbitrato due volte il Milan (Udinese-Milan e Atalanta-Milan).
Trentanove gli incroci con l’Inter (16 successi nerazzurri, 13 pareggi e 10 sconfitte), quest’anno ha già diretto tre volte la Beneamata (Inter-Fiorentina, Genoa-Inter e Inter-Napoli con qualche polemica nello scontro diretto con gli azzurri del 9 gennaio 2026. Doveri aveva arbitrato anche Napoli-Inter di marzo 2025, altro scontro scudetto – questa volta ancora più decisivo visto che mancavano due mesi alla fine del campionato – che generò molte polemiche. In particolare il Napoli si era lamentato per una mano in area nerazzurra di Dumfries su tiro di McTominay senza che fosse fischiato il penalty mentre Simone Inzaghi, al tempo tecnico interista, aveva protestato in campo per un altro episodio con gli stessi protagonisti: un contrasto di McTominay su Dumfries che non aveva portato al rigore.
Arbitri e assistenti delle partite della 28esima giornata
Napoli-Torino
(venerdì 6 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Bahri e Polito
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Maggioni
- AVAR: Mazzoleni
Cagliari-Como
(sabato 7 marzo, ore 15)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Moro e Biffi
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Nasca
- AVAR: Guida
Atalanta-Udinese
(sabato 7 marzo, ore 18)
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Costanzo e Mastrodonato
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Di Bello
- AVAR: Meraviglia
Juventus-Pisa
(sabato 7 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Di Gioia e Laudato
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Marini
- AVAR: Giua
Lecce-Cremonese
(domenica 8 marzo, ore 12.30)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Colarossi e C.Rossi
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Fourneau
Bologna-Verona
(domenica 8 marzo, ore 15)
- Arbitro: Mucera di Palermo
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Giua
- AVAR: Marini
Fiorentina-Parma
(domenica 8 marzo, ore 15)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Imperiale e Ceccon
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Gariglio
- AVAR: Mariani
Genoa-Roma
(domenica 8 marzo, ore 18)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: M.Rossi e Vecchi
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Manganiello
Milan-Inter
(domenica 8 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Baccini e Berti
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Abisso
- AVAR: Di Bello
Lazio-Sassuolo
(lunedì 9 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Paterna
- AVAR: Abisso