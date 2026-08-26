Serie A, gli arbitri della 2a giornata: Orsato punisce Di Bello e Zufferli, all'Inter va Fabbri, Chiffi alla Roma, Doveri all'Atalanta

Resi noti gli arbitri della seconda giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 agosto a lunedì 31

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Resi noti gli arbitri della seconda giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 agosto a lunedì 31. Si parte venerdì alle 20.45 con Milan-Venezia affidata a Manganiello, sabato alle 18.30 tre gare: Fiorentina-Frosinone, arbitra Collu, Monza-Udinese che sarà diretta da Allegretta e Sassuolo-Torino affidata a Di Marco, alle 20.45 invece Juventus-Parma, dirige Fourneau. Domenica alle 18.30 Napoli-Como, arbitra Pairetto, alle 20.45 Cagliari-Inter affidata a Fabbri e Lazio-Genoa, arbitra Feliciani. Lunedì alle 18.30 Lecce-Roma, affidata a Chiffi e alle 20.45 Atalanta-Bologna che sarà diretta da Doveri.

I due arbitri sotto accusa dopo la prima giornata, ovvero Di Bello che ha convalidato il gol di De Bruyne col Genoa e Zufferli che non ha visto un rigore per il Milan, sono stati “declassati” e in questa seconda giornata avranno solo il ruolo di IV uomo.

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Arbitri e assistenti delle partite della seconda giornata

Milan-Venezia

(venerdì 28 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti : M.Rossi e Dei Giudici

: M.Rossi e Dei Giudici IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Camplone

AVAR: Pezzuto

Fiorentina-Frosinone

(sabato 29 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti : Tegoni e Yoshikawa

: Tegoni e Yoshikawa IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Prontera

AVAR: Ghersini

Monza-Udinese

(sabato 29 agosto, ore 18.30)

Arbitr o : Allegretta di Molfetta

: Allegretta di Molfetta Assistenti : Politi e Belsanti

: Politi e Belsanti IV Ufficiale: Massa

VAR: Paterna

AVAR: Mazzoleni

Sassuolo-Torino

(sabato 29 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti : Di Gioia e Barone

: Di Gioia e Barone IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Pezzuto

AVAR: Di Paolo

Juventus-Parma

(sabato 29 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : C.Rossi e Lo Cicero

: C.Rossi e Lo Cicero IV Ufficiale: Sozza

VAR: Meraviglia

AVAR: Piccinini

Napoli-Como

(domenica 30 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Zingarelli e Bercigli

: Zingarelli e Bercigli IV Ufficiale: Guida

VAR: Gariglio

AVAR: Prontera

Cagliari-Inter

(domenica 30 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Vecchi e Ceccon

: Vecchi e Ceccon IV Ufficiale: La Penna

VAR: Aureliano

AVAR: Paterna

Lazio-Genoa

(domenica 30 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Feliciani di Teramo Assistenti : Mastrodonato e Fontani

: Mastrodonato e Fontani IV Ufficiale: Mariani

VAR: Abisso

AVAR: Cosso

Lecce-Roma

(lunedì 31 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Imperiale e Ceccon

: Imperiale e Ceccon IV Ufficiale: Di Bello

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi

Atalanta-Bologna

(lunedì 31 agosto, ore 20.45)