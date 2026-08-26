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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 2a giornata: Orsato punisce Di Bello e Zufferli, all'Inter va Fabbri, Chiffi alla Roma, Doveri all'Atalanta

Resi noti gli arbitri della seconda giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 agosto a lunedì 31

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della seconda giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 agosto a lunedì 31. Si parte venerdì alle 20.45 con Milan-Venezia affidata a Manganiello, sabato alle 18.30 tre gare: Fiorentina-Frosinone, arbitra Collu, Monza-Udinese che sarà diretta da Allegretta e Sassuolo-Torino affidata a Di Marco, alle 20.45 invece Juventus-Parma, dirige Fourneau. Domenica alle 18.30 Napoli-Como, arbitra Pairetto, alle 20.45 Cagliari-Inter affidata a Fabbri e Lazio-Genoa, arbitra Feliciani. Lunedì alle 18.30 Lecce-Roma, affidata a Chiffi e alle 20.45 Atalanta-Bologna che sarà diretta da Doveri.

I due arbitri sotto accusa dopo la prima giornata, ovvero Di Bello che ha convalidato il gol di De Bruyne col Genoa e Zufferli che non ha visto un rigore per il Milan, sono stati “declassati” e in questa seconda giornata avranno solo il ruolo di IV uomo.

Arbitri e assistenti delle partite della seconda giornata

Milan-Venezia

(venerdì 28 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Manganiello di Pinerolo
  • Assistenti: M.Rossi e Dei Giudici
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Pezzuto

Fiorentina-Frosinone

(sabato 29 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Tegoni e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Ghersini

Monza-Udinese

(sabato 29 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Allegretta di Molfetta
  • Assistenti: Politi e Belsanti
  • IV Ufficiale: Massa
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Mazzoleni

Sassuolo-Torino

(sabato 29 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Di Marco di Ciampino
  • Assistenti: Di Gioia e Barone
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Di Paolo

Juventus-Parma

(sabato 29 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: C.Rossi e Lo Cicero
  • IV Ufficiale: Sozza
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Piccinini

Napoli-Como

(domenica 30 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Zingarelli e Bercigli
  • IV Ufficiale: Guida
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Prontera

Cagliari-Inter

(domenica 30 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Vecchi e Ceccon
  • IV Ufficiale: La Penna
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Paterna

Lazio-Genoa

(domenica 30 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Mastrodonato e Fontani
  • IV Ufficiale: Mariani
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Cosso

Lecce-Roma

(lunedì 31 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Imperiale e Ceccon
  • IV Ufficiale: Di Bello
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Paganessi

Atalanta-Bologna

(lunedì 31 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Peretti e Perrotti
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Dionisi
  • AVAR: Marini

Serie A, gli arbitri della 2a giornata: Orsato punisce Di Bello e Zufferli, all'Inter va Fabbri, Chiffi alla Roma, Doveri all'Atalanta ANSA

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