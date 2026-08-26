Serie A, gli arbitri della 2a giornata: Orsato punisce Di Bello e Zufferli, all'Inter va Fabbri, Chiffi alla Roma, Doveri all'Atalanta

Resi noti gli arbitri della seconda giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 agosto a lunedì 31. Si parte venerdì alle 20.45 con Milan-Venezia affidata a Manganiello, sabato alle 18.30 tre gare: Fiorentina-Frosinone, arbitra Collu, Monza-Udinese che sarà diretta da Allegretta e Sassuolo-Torino affidata a Di Marco, alle 20.45 invece Juventus-Parma, dirige Fourneau. Domenica alle 18.30 Napoli-Como, arbitra Pairetto, alle 20.45 Cagliari-Inter affidata a Fabbri e Lazio-Genoa, arbitra Feliciani. Lunedì alle 18.30 Lecce-Roma, affidata a Chiffi e alle 20.45 Atalanta-Bologna che sarà diretta da Doveri.
I due arbitri sotto accusa dopo la prima giornata, ovvero Di Bello che ha convalidato il gol di De Bruyne col Genoa e Zufferli che non ha visto un rigore per il Milan, sono stati “declassati” e in questa seconda giornata avranno solo il ruolo di IV uomo.
Arbitri e assistenti delle partite della seconda giornata
Milan-Venezia
(venerdì 28 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Manganiello di Pinerolo
- Assistenti: M.Rossi e Dei Giudici
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Camplone
- AVAR: Pezzuto
Fiorentina-Frosinone
(sabato 29 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Tegoni e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Prontera
- AVAR: Ghersini
Monza-Udinese
(sabato 29 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Allegretta di Molfetta
- Assistenti: Politi e Belsanti
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Paterna
- AVAR: Mazzoleni
Sassuolo-Torino
(sabato 29 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Di Marco di Ciampino
- Assistenti: Di Gioia e Barone
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Di Paolo
Juventus-Parma
(sabato 29 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: C.Rossi e Lo Cicero
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Piccinini
Napoli-Como
(domenica 30 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Zingarelli e Bercigli
- IV Ufficiale: Guida
- VAR: Gariglio
- AVAR: Prontera
Cagliari-Inter
(domenica 30 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Vecchi e Ceccon
- IV Ufficiale: La Penna
- VAR: Aureliano
- AVAR: Paterna
Lazio-Genoa
(domenica 30 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Mastrodonato e Fontani
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Abisso
- AVAR: Cosso
Lecce-Roma
(lunedì 31 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Imperiale e Ceccon
- IV Ufficiale: Di Bello
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Paganessi
Atalanta-Bologna
(lunedì 31 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Peretti e Perrotti
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Dionisi
- AVAR: Marini