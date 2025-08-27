Serie A, gli arbitri della 2a giornata, le designazioni: Chiffi alla Juve, Bonacina al Napoli, Collu premiato, Marcenaro bocciato

Resi noti gli arbitri della seconda giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 29 agosto a domenica 31 agosto

Resi noti gli arbitri della seconda giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su tre giorni, da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Si parte venerdì alle 18.30 con Cremonese-Sassuolo, arbitra Guida e Lecce-Milan alle 20.45, affidata a Marinelli, sabato alle 18.30 ci sono Bologna-Como, diretta da Doveri e alla stessa ora Parma-Atalanta, affidata a Mariani, alle 20.45 ci sono Napoli-Cagliari che sarà diretta da Bonacina e Pisa-Roma dove fischia Collu. Domenica alle 18.30 si riprende con Genoa-Juventus, arbitra Chiffi e Torino-Fiorentina che sarà diretta da Abisso, domenica sera alle 20.45 Inter-Udinese affidata a Marchetti e Lazio-Verona con arbitro Crezzini.

Il designatore Rocchi manda in castigo Marcenaro dopo Juve-Parma: sarà solo IV uomo a Napoli e osa proprio per la sfida del Maradona spedendo il semiesordiente Bonacina. Premiato Collu dopo Milan-Cremonese, viene confermato per un match di prima fascia come Pisa-Roma. Per la Juve designazione blindata con l’affidabile Chiffi, ennesima scommessa con Abisso per Torino-Fiorentina, si rivedono i big Doveri e Mariani.

Arbitri e assistenti delle partite della seconda giornata

Cremonese-Sassuolo

(venerdì 29 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Guida di Torre Annunziata Assistenti : Barone e Monaco

: Barone e Monaco IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Gariglio

AVAR: Sozza

Lecce-Milan

(venerdì 29 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Dei Giudici e Mastrodonato

: Dei Giudici e Mastrodonato IV Ufficiale: Arena

VAR: Ghersini

AVAR: Meraviglia

Bologna-Como

(sabato 30 agosto, ore 18.30)

Arbitr o : Doveri di Roma

: Doveri di Roma Assistenti : Palermo e Catallo

: Palermo e Catallo IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Di Paolo

AVAR: Pezzuto

Parma-Atalanta

(sabato 30 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Bindoni e Tegoni

: Bindoni e Tegoni IV Ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Aureliano

AVAR: Pairetto

Napoli-Cagliari

(sabato 30 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Bonacina di Bergamo Assistenti : C.Rossi e Bahri

: C.Rossi e Bahri IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: La Penna

AVAR: Paterna

Pisa-Roma

(sabato 30 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Collu di Cagliari

Collu di Cagliari Assistenti : Cecconi e M.Rossi

: Cecconi e M.Rossi IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca

Genoa-Juventus

(domenica 31 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Mondin e Fontemurato

: Mondin e Fontemurato IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Paterna

AVAR: La Penna

Torino-Fiorentina

(domenica 31 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti : Peretti e Perrotti

: Peretti e Perrotti IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi

Inter-Udinese

(domenica 31 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Baccini e Colarossi

: Baccini e Colarossi IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Marini

AVAR: Aureliano

Lazio-Verona

(domenica 31 agosto, ore 20.45)