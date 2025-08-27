Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della 2a giornata, le designazioni: Chiffi alla Juve, Bonacina al Napoli, Collu premiato, Marcenaro bocciato

Resi noti gli arbitri della seconda giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 29 agosto a domenica 31 agosto

Resi noti gli arbitri della seconda giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su tre giorni, da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Si parte venerdì alle 18.30 con Cremonese-Sassuolo, arbitra Guida e Lecce-Milan alle 20.45, affidata a Marinelli, sabato alle 18.30 ci sono Bologna-Como, diretta da Doveri e alla stessa ora Parma-Atalanta, affidata a Mariani, alle 20.45 ci sono Napoli-Cagliari che sarà diretta da Bonacina e Pisa-Roma dove fischia Collu. Domenica alle 18.30 si riprende con Genoa-Juventus, arbitra Chiffi e Torino-Fiorentina che sarà diretta da Abisso, domenica sera alle 20.45 Inter-Udinese affidata a Marchetti e Lazio-Verona con arbitro Crezzini.

Il designatore Rocchi manda in castigo Marcenaro dopo Juve-Parma: sarà solo IV uomo a Napoli e osa proprio per la sfida del Maradona spedendo il semiesordiente Bonacina. Premiato Collu dopo Milan-Cremonese, viene confermato per un match di prima fascia come Pisa-Roma. Per la Juve designazione blindata con l’affidabile Chiffi, ennesima scommessa con Abisso per Torino-Fiorentina, si rivedono i big Doveri e Mariani.

Arbitri e assistenti delle partite della seconda giornata

Cremonese-Sassuolo

(venerdì 29 agosto, ore 18.30)

Lecce-Milan

(venerdì 29 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Marinelli di Tivoli
  • Assistenti: Dei Giudici e Mastrodonato
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Meraviglia

Bologna-Como

(sabato 30 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Palermo e Catallo
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Pezzuto

Parma-Atalanta

(sabato 30 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Pairetto

Napoli-Cagliari

(sabato 30 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: C.Rossi e Bahri
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: La Penna
  • AVAR: Paterna

Pisa-Roma

(sabato 30 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Cecconi e M.Rossi
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Maresca

Genoa-Juventus

(domenica 31 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Mondin e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Fourneau
  • VAR: Paterna
  • AVAR: La Penna

Torino-Fiorentina

(domenica 31 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: Peretti e Perrotti
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Dionisi

Inter-Udinese

(domenica 31 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
  • Assistenti: Baccini e Colarossi
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Marini
  • AVAR: Aureliano

Lazio-Verona

(domenica 31 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Costanzo e Garzelli
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Maresca

