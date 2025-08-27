Serie A, gli arbitri della 2a giornata, le designazioni: Chiffi alla Juve, Bonacina al Napoli, Collu premiato, Marcenaro bocciato

Resi noti gli arbitri della seconda giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su tre giorni, da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Si parte venerdì alle 18.30 con Cremonese-Sassuolo, arbitra Guida e Lecce-Milan alle 20.45, affidata a Marinelli, sabato alle 18.30 ci sono Bologna-Como, diretta da Doveri e alla stessa ora Parma-Atalanta, affidata a Mariani, alle 20.45 ci sono Napoli-Cagliari che sarà diretta da Bonacina e Pisa-Roma dove fischia Collu. Domenica alle 18.30 si riprende con Genoa-Juventus, arbitra Chiffi e Torino-Fiorentina che sarà diretta da Abisso, domenica sera alle 20.45 Inter-Udinese affidata a Marchetti e Lazio-Verona con arbitro Crezzini.
Il designatore Rocchi manda in castigo Marcenaro dopo Juve-Parma: sarà solo IV uomo a Napoli e osa proprio per la sfida del Maradona spedendo il semiesordiente Bonacina. Premiato Collu dopo Milan-Cremonese, viene confermato per un match di prima fascia come Pisa-Roma. Per la Juve designazione blindata con l’affidabile Chiffi, ennesima scommessa con Abisso per Torino-Fiorentina, si rivedono i big Doveri e Mariani.
Arbitri e assistenti delle partite della seconda giornata
Cremonese-Sassuolo
(venerdì 29 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Barone e Monaco
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Gariglio
- AVAR: Sozza
Lecce-Milan
(venerdì 29 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Dei Giudici e Mastrodonato
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Ghersini
- AVAR: Meraviglia
Bologna-Como
(sabato 30 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Palermo e Catallo
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Pezzuto
Parma-Atalanta
(sabato 30 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Aureliano
- AVAR: Pairetto
Napoli-Cagliari
(sabato 30 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: C.Rossi e Bahri
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: La Penna
- AVAR: Paterna
Pisa-Roma
(sabato 30 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Cecconi e M.Rossi
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Maresca
Genoa-Juventus
(domenica 31 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Mondin e Fontemurato
- IV Ufficiale: Fourneau
- VAR: Paterna
- AVAR: La Penna
Torino-Fiorentina
(domenica 31 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Abisso di Palermo
- Assistenti: Peretti e Perrotti
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Dionisi
Inter-Udinese
(domenica 31 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Baccini e Colarossi
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Marini
- AVAR: Aureliano
Lazio-Verona
(domenica 31 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Costanzo e Garzelli
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Maresca