Serie A, gli arbitri: per l'Inter dopo le polemiche scelta blindata, Mariani al Napoli, quanti big in B

Resi noti gli arbitri della trentesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Si parte venerdì alle 18.30 con Cagliari-Napoli, arbitra Mariani, mentre alle 20.45 c’è Genoa-Udinese, arbitra Collu, sabato alle 15 c’è Parma-Cremonese, affidata a Fabbri alle 18 Milan-Torino, arbitra Fourneau, alle 20.45 Juventus-Sassuolo, arbitra Marchetti, domenica alle 12.30 c’è Como-Pisa, arbitra Pairetto, alle 15 Atalanta-Verona diretta da Ayrldi e Bologna-Lazio, assegnata a Feliciani alle 18 Roma-Lecce che sarà arbitrata da Sacchi, alle 20.45 Fiorentina-Inter che sarà diretta da Colombo.
Per l’Inter, impegnata al Franchi con la Fiorentina, designazione blindata dopo le polemiche della settimana scorsa, con il comasco Colombo a dirigere e Maresca e Massa in sala Var a Lissone. Molti big, da Sozza a Chiffi, passando per Guida, sono stati designati in serie B.
in aggiornamento
Arbitri e assistenti delle partite della trentesima giornata
Cagliari-Napoli
(venerdì 20 marzo, ore 18.30)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Marini
- AVAR: Serra
Genoa-Udinese
(venerdì 20 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Peretti e Biffi
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Aureliano
- AVAR: Pezzuto
Parma-Cremonese
(sabato 21 marzo, ore 15)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Cipressa e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Paterna
- AVAR: Di Bello
Milan-Torino
(sabato 21 marzo, ore 18)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: M.Rossi e Moro
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Nasca
- AVAR: Maresca
Juventus-Sassuolo
(sabato 21 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Costanzo e Bianchini
- IV Ufficiale: Allegretti
- VAR: Abisso
- AVAR: Camplone
Como-Pisa
(domenica 21 marzo, ore 12.30)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Mastrodonato e Fontemurato
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Di Bello
Atalanta-Verona
(domenica 21 marzo, ore 15)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: Bercigli e Fontani
- IV Ufficiale: Crezzini
- VAR: Maggioni
- AVAR: La Penna
Bologna-Lazio
(domenica 21 marzo, ore 15)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Berti e Laudato
- IV Ufficiale: Zanotti
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Giua
Roma-Lecce
(domenica 21 marzo, ore 18)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Baccini e Zingarelli
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Ghersini
- AVAR: Abisso
Fiorentina-Inter
(domenica 21 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Bahri e Dei Giudici
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Maresca
- AVAR: Massa