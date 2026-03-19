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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri: per l'Inter dopo le polemiche scelta blindata, Mariani al Napoli, quanti big in B

Resi noti gli arbitri della trentesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 20 a domenica 22 marzo.

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della trentesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Si parte venerdì alle 18.30 con Cagliari-Napoli, arbitra Mariani, mentre alle 20.45 c’è Genoa-Udinese, arbitra Collu, sabato alle 15 c’è Parma-Cremonese, affidata a Fabbri alle 18 Milan-Torino, arbitra Fourneau, alle 20.45 Juventus-Sassuolo, arbitra Marchetti, domenica alle 12.30 c’è Como-Pisa, arbitra Pairetto, alle 15 Atalanta-Verona diretta da Ayrldi e Bologna-Lazio, assegnata a Feliciani alle 18 Roma-Lecce che sarà arbitrata da Sacchi, alle 20.45 Fiorentina-Inter che sarà diretta da Colombo.

Per l’Inter, impegnata al Franchi con la Fiorentina, designazione blindata dopo le polemiche della settimana scorsa, con il comasco Colombo a dirigere e Maresca e Massa in sala Var a Lissone. Molti big, da Sozza a Chiffi, passando per Guida, sono stati designati in serie B.

in aggiornamento

Arbitri e assistenti delle partite della trentesima giornata

Cagliari-Napoli

(venerdì 20 marzo, ore 18.30)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Marini
  • AVAR: Serra

Genoa-Udinese

(venerdì 20 marzo, ore 20.45)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Peretti e Biffi
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Pezzuto

Parma-Cremonese

(sabato 21 marzo, ore 15)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Cipressa e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Di Bello

Milan-Torino

(sabato 21 marzo, ore 18)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: M.Rossi e Moro
  • IV Ufficiale: Doveri
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Maresca

Juventus-Sassuolo

(sabato 21 marzo, ore 20.45)

  • Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
  • Assistenti: Costanzo e Bianchini
  • IV Ufficiale: Allegretti
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Camplone

Como-Pisa

(domenica 21 marzo, ore 12.30)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Mastrodonato e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Di Bello

Atalanta-Verona

(domenica 21 marzo, ore 15)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: Bercigli e Fontani
  • IV Ufficiale: Crezzini
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: La Penna

Bologna-Lazio

(domenica 21 marzo, ore 15)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Berti e Laudato
  • IV Ufficiale: Zanotti
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Giua

Roma-Lecce

(domenica 21 marzo, ore 18)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Baccini e Zingarelli
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Abisso

Fiorentina-Inter

(domenica 21 marzo, ore 20.45)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Bahri e Dei Giudici
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Maresca
  • AVAR: Massa

Serie A, gli arbitri: per l'Inter dopo le polemiche scelta blindata, Mariani al Napoli, quanti big in B Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 Ansa

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