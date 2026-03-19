Serie A, gli arbitri: per l'Inter dopo le polemiche scelta blindata, Mariani al Napoli, quanti big in B

Resi noti gli arbitri della trentesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 20 a domenica 22 marzo.

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Resi noti gli arbitri della trentesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Si parte venerdì alle 18.30 con Cagliari-Napoli, arbitra Mariani, mentre alle 20.45 c’è Genoa-Udinese, arbitra Collu, sabato alle 15 c’è Parma-Cremonese, affidata a Fabbri alle 18 Milan-Torino, arbitra Fourneau, alle 20.45 Juventus-Sassuolo, arbitra Marchetti, domenica alle 12.30 c’è Como-Pisa, arbitra Pairetto, alle 15 Atalanta-Verona diretta da Ayrldi e Bologna-Lazio, assegnata a Feliciani alle 18 Roma-Lecce che sarà arbitrata da Sacchi, alle 20.45 Fiorentina-Inter che sarà diretta da Colombo.

Per l’Inter, impegnata al Franchi con la Fiorentina, designazione blindata dopo le polemiche della settimana scorsa, con il comasco Colombo a dirigere e Maresca e Massa in sala Var a Lissone. Molti big, da Sozza a Chiffi, passando per Guida, sono stati designati in serie B.

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in aggiornamento

Arbitri e assistenti delle partite della trentesima giornata

Cagliari-Napoli

(venerdì 20 marzo, ore 18.30)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Bindoni e Tegoni

: Bindoni e Tegoni IV Ufficiale: Perri

VAR: Marini

AVAR: Serra

Genoa-Udinese

(venerdì 20 marzo, ore 20.45)

Arbitro: Collu di Cagliari

Collu di Cagliari Assistenti : Peretti e Biffi

: Peretti e Biffi IV Ufficiale: Turrini

VAR: Aureliano

AVAR: Pezzuto

Parma-Cremonese

(sabato 21 marzo, ore 15)

Arbitr o : Fabbri di Ravenna

: Assistenti : Cipressa e Yoshikawa

: Cipressa e Yoshikawa IV Ufficiale: Galipò

VAR: Paterna

AVAR: Di Bello

Milan-Torino

(sabato 21 marzo, ore 18)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : M.Rossi e Moro

: M.Rossi e Moro IV Ufficiale: Doveri

VAR: Nasca

AVAR: Maresca

Juventus-Sassuolo

(sabato 21 marzo, ore 20.45)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Costanzo e Bianchini

: Costanzo e Bianchini IV Ufficiale: Allegretti

VAR: Abisso

AVAR: Camplone

Como-Pisa

(domenica 21 marzo, ore 12.30)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Mastrodonato e Fontemurato

: Mastrodonato e Fontemurato IV Ufficiale: Mucera

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Bello

Atalanta-Verona

(domenica 21 marzo, ore 15)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : Bercigli e Fontani

: Bercigli e Fontani IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Maggioni

AVAR: La Penna

Bologna-Lazio

(domenica 21 marzo, ore 15)

Arbitro : Feliciani di Teramo

: Feliciani di Teramo Assistenti : Berti e Laudato

: Berti e Laudato IV Ufficiale: Zanotti

VAR: Di Paolo

AVAR: Giua

Roma-Lecce

(domenica 21 marzo, ore 18)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Baccini e Zingarelli

: Baccini e Zingarelli IV Ufficiale: Massimi

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

Fiorentina-Inter

(domenica 21 marzo, ore 20.45)