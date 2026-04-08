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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri: Como-Inter a Massa, Atalanta-Juventus a Maresca e per il Napoli c'è Di Bello

Resi noti gli arbitri della trentaduesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 4 a lunedì 6 aprile

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della trentaduesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 10 a lunedì 13 aprile. Si parte venerdì alle 20.45 con Roma-Pisa, arbitra Feliciani, sabato alle 15 ci sono Cagliari-Cremonese, arbitra Doveri, e Torino-Verona affidata a Bonacina mentre alle 18 c’è Milan-Udinese, arbitra Marchetti e alle 20.45 Atalanta-Juventus, affidata a Maresca, domenica alle 12.30 Genoa-Sassuolo, arbitra Rapuano, alle 15 Parma-Napoli, arbitra Di Bello, alle 18 Bologna-Lecce, arbitra Colombo e alle 20.45 Como-Inter, affidata a Massa, lunedì alle 20.45 Fiorentina-Lazio che sarà diretta da Fabbri.

Arbitri e assistenti delle partite della trentaduesima giornata

Roma-Pisa

(venerdì 10 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Mariani
  • VAR: Giua
  • AVAR: Di Paolo

Cagliari-Cremonese

(sabato 10 aprile, ore 15)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Bercigli e Fontani
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Guida
  • AVAR: Mazzoleni

Torino-Verona

(sabato 10 aprile, ore 15)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Yoshikawa e Pistarelli
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Marini
  • AVAR: Meraviglia

Milan-Udinese

(sabato 10 aprile, ore 18)

  • Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
  • Assistenti: Imperiale e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Abisso

Atalanta-Juventus

(sabato 10 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Berti e Dei Giudici
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Camplone

Genoa-Sassuolo

(domenica 11 aprile, ore 12.30)

  • Arbitro: Rapuano di Rimini
  • Assistenti: Di Gioia e Moro
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Guida

Parma-Napoli

(domenica 12 aprile, ore 15)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: L.Rossi e Mastrodonato
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Marini

Bologna-Lecce

(domenica 12 aprile, ore 18)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Perrotti e Ceccon
  • IV Ufficiale: Crezzini
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Paganessi

Como-Inter

(domenica 12 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Maggioni

Fiorentina-Lazio

(lunedì 13 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Vecchi e Zingarelli
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Aureliano

Serie A, gli arbitri: Como-Inter a Massa, Atalanta-Juventus a Maresca e per il Napoli c'è Di Bello Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 ANSA

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