Serie A, gli arbitri: Como-Inter a Massa, Atalanta-Juventus a Maresca e per il Napoli c'è Di Bello

Resi noti gli arbitri della trentaduesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 10 a lunedì 13 aprile. Si parte venerdì alle 20.45 con Roma-Pisa, arbitra Feliciani, sabato alle 15 ci sono Cagliari-Cremonese, arbitra Doveri, e Torino-Verona affidata a Bonacina mentre alle 18 c’è Milan-Udinese, arbitra Marchetti e alle 20.45 Atalanta-Juventus, affidata a Maresca, domenica alle 12.30 Genoa-Sassuolo, arbitra Rapuano, alle 15 Parma-Napoli, arbitra Di Bello, alle 18 Bologna-Lecce, arbitra Colombo e alle 20.45 Como-Inter, affidata a Massa, lunedì alle 20.45 Fiorentina-Lazio che sarà diretta da Fabbri.
Arbitri e assistenti delle partite della trentaduesima giornata
Roma-Pisa
(venerdì 10 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Giua
- AVAR: Di Paolo
Cagliari-Cremonese
(sabato 10 aprile, ore 15)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Bercigli e Fontani
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Guida
- AVAR: Mazzoleni
Torino-Verona
(sabato 10 aprile, ore 15)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Yoshikawa e Pistarelli
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Marini
- AVAR: Meraviglia
Milan-Udinese
(sabato 10 aprile, ore 18)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Imperiale e Fontemurato
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Maggioni
- AVAR: Abisso
Atalanta-Juventus
(sabato 10 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Berti e Dei Giudici
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Camplone
Genoa-Sassuolo
(domenica 11 aprile, ore 12.30)
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Di Gioia e Moro
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Guida
Parma-Napoli
(domenica 12 aprile, ore 15)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: L.Rossi e Mastrodonato
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Abisso
- AVAR: Marini
Bologna-Lecce
(domenica 12 aprile, ore 18)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Perrotti e Ceccon
- IV Ufficiale: Crezzini
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paganessi
Como-Inter
(domenica 12 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Aureliano
- AVAR: Maggioni
Fiorentina-Lazio
(lunedì 13 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Vecchi e Zingarelli
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Paterna
- AVAR: Aureliano