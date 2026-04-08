Serie A, gli arbitri: Como-Inter a Massa, Atalanta-Juventus a Maresca e per il Napoli c'è Di Bello

Resi noti gli arbitri della trentaduesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 4 a lunedì 6 aprile

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Resi noti gli arbitri della trentaduesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 10 a lunedì 13 aprile. Si parte venerdì alle 20.45 con Roma-Pisa, arbitra Feliciani, sabato alle 15 ci sono Cagliari-Cremonese, arbitra Doveri, e Torino-Verona affidata a Bonacina mentre alle 18 c’è Milan-Udinese, arbitra Marchetti e alle 20.45 Atalanta-Juventus, affidata a Maresca, domenica alle 12.30 Genoa-Sassuolo, arbitra Rapuano, alle 15 Parma-Napoli, arbitra Di Bello, alle 18 Bologna-Lecce, arbitra Colombo e alle 20.45 Como-Inter, affidata a Massa, lunedì alle 20.45 Fiorentina-Lazio che sarà diretta da Fabbri.

Arbitri e assistenti delle partite della trentaduesima giornata

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Roma-Pisa

(venerdì 10 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti : Bindoni e Tegoni

: Bindoni e Tegoni IV Ufficiale: Mariani

VAR: Giua

AVAR: Di Paolo

Cagliari-Cremonese

(sabato 10 aprile, ore 15)

Arbitro: Doveri di Roma

Doveri di Roma Assistenti : Bercigli e Fontani

: Bercigli e Fontani IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Guida

AVAR: Mazzoleni

Torino-Verona

(sabato 10 aprile, ore 15)

Arbitr o : Bonacina di Bergamo

: Bonacina di Bergamo Assistenti : Yoshikawa e Pistarelli

: Yoshikawa e Pistarelli IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Marini

AVAR: Meraviglia

Milan-Udinese

(sabato 10 aprile, ore 18)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Imperiale e Fontemurato

: Imperiale e Fontemurato IV Ufficiale: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

Atalanta-Juventus

(sabato 10 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Maresca di Napoli

Maresca di Napoli Assistenti : Berti e Dei Giudici

: Berti e Dei Giudici IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Camplone

Genoa-Sassuolo

(domenica 11 aprile, ore 12.30)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Rapuano di Rimini Assistenti : Di Gioia e Moro

: Di Gioia e Moro IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Meraviglia

AVAR: Guida

Parma-Napoli

(domenica 12 aprile, ore 15)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : L.Rossi e Mastrodonato

: L.Rossi e Mastrodonato IV Ufficiale: Collu

VAR: Abisso

AVAR: Marini

Bologna-Lecce

(domenica 12 aprile, ore 18)

Arbitro: Colombo di Como

Colombo di Como Assistenti : Perrotti e Ceccon

: Perrotti e Ceccon IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Como-Inter

(domenica 12 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Maggioni

Fiorentina-Lazio

(lunedì 13 aprile, ore 20.45)