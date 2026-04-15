Serie A, gli arbitri della 33esima giornata: fermato Aureliano dopo weekend nero, Marchetti all'Inter e Zufferli per Napoli-Lazio

Resi noti gli arbitri della trentatreesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 17 a lunedì 20 aprile. Si parte venerdì alle 18.30 con Sassuolo-Como. arbitra Fourneau e con Inter-Cagliari alle 20.45, dirige Marchetti, sabato alle 15 c’è Udinese-Parma, arbitra Di Marco mentre alle 18 c’è Napoli-Lazio, arbitra Zufferli e alle 20.45 Roma-Atalanta, affidata a Marcenaro, domenica alle 12.30 Cremonese-Torino, arbitra Fabbri, alle 15 Verona-Milan, arbitra Chiffi, alle 18 Pisa-Genoa, arbitra Crezzini e alle 20.45 Juventus-Bologna, dirige Massimi, lunedì alle 20.45 Lecce-Fiorentina che sarà diretta da Maresca.
Fermato Aureliano dopo un weekend nero da VAR a Como (rigore su Nico Paz) e AVAR a Firenze
Arbitri e assistenti delle partite della trentatreesima giornata
Sassuolo-Como
(venerdì 17 aprile, ore 18.30)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: Perrotti e Biffi
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Gariglio
- AVAR: Di Paolo
Inter-Cagliari
(venerdì 17 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: L.Rossi-Cavallina
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Di Bello
Udinese-Parma
(sabato 18 aprile, ore 15)
- Arbitro: Di Marco di Ciampino
- Assistenti: Perrotti e Biffi
- IV Ufficiale: Rapauano
- VAR: Gariglio
- AVAR: Di Paolo
Napoli-Lazio
(sabato 18 aprile, ore 18)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Lo Cicero-Cecconi
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Di Bello
- AVAR: Meraviglia
Roma-Atalanta
(sabato 18 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Baccini-C.Rossi
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Guida
- AVAR: Sozza
Cremonese-Torino
(domenica 19 aprile, ore 12.30)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Peretti e Trinchieri
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: La Penna
- AVAR: Doveri
Verona-Milan
(domenica 19 aprile, ore 15)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Zingarelli e Laudato
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Gariglio
Pisa-Genoa
(domenica 19 aprile, ore 18)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Palermo e Miniutti
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Camplone
- AVAR: Massa
Juventus-Bologna
(domenica 19 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Massimi di Termoli
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Perenzoni
- VAR: Marini
- AVAR: Guida
Lecce-Fiorentina
(lunedì 20 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Colarossi e Dei Giudici
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Doveri
- AVAR: Camplone