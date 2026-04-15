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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 33esima giornata: fermato Aureliano dopo weekend nero, Marchetti all'Inter e Zufferli per Napoli-Lazio

Resi noti gli arbitri della trentatreesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su quattro giorni, da venerdì 17 a lunedì 20 aprile

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della trentatreesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 17 a lunedì 20 aprile. Si parte venerdì alle 18.30 con Sassuolo-Como. arbitra Fourneau e con Inter-Cagliari alle 20.45, dirige Marchetti, sabato alle 15 c’è Udinese-Parma, arbitra Di Marco mentre alle 18 c’è Napoli-Lazio, arbitra Zufferli e alle 20.45 Roma-Atalanta, affidata a Marcenaro, domenica alle 12.30 Cremonese-Torino, arbitra Fabbri, alle 15 Verona-Milan, arbitra Chiffi, alle 18 Pisa-Genoa, arbitra Crezzini e alle 20.45 Juventus-Bologna, dirige Massimi, lunedì alle 20.45 Lecce-Fiorentina che sarà diretta da Maresca.

Fermato Aureliano dopo un weekend nero da VAR a Como (rigore su Nico Paz) e AVAR a Firenze

Arbitri e assistenti delle partite della trentatreesima giornata

Sassuolo-Como

(venerdì 17 aprile, ore 18.30)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Perrotti e Biffi
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Di Paolo

Inter-Cagliari

(venerdì 17 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
  • Assistenti: L.Rossi-Cavallina
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Di Bello

Udinese-Parma

(sabato 18 aprile, ore 15)

  • Arbitro: Di Marco di Ciampino
  • Assistenti: Perrotti e Biffi
  • IV Ufficiale: Rapauano
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Di Paolo

Napoli-Lazio

(sabato 18 aprile, ore 18)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Lo Cicero-Cecconi
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Meraviglia

Roma-Atalanta

(sabato 18 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Baccini-C.Rossi
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Guida
  • AVAR: Sozza

Cremonese-Torino

(domenica 19 aprile, ore 12.30)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Peretti e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: La Penna
  • AVAR: Doveri

Verona-Milan

(domenica 19 aprile, ore 15)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Zingarelli e Laudato
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Gariglio

Pisa-Genoa

(domenica 19 aprile, ore 18)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Palermo e Miniutti
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Massa

Juventus-Bologna

(domenica 19 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Massimi di Termoli
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Perenzoni
  • VAR: Marini
  • AVAR: Guida

Lecce-Fiorentina

(lunedì 20 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Colarossi e Dei Giudici
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Doveri
  • AVAR: Camplone

Serie A, gli arbitri della 33esima giornata: fermato Aureliano dopo weekend nero, Marchetti all'Inter e Zufferli per Napoli-Lazio Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 Ansa

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