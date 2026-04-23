Serie A, gli arbitri della 34esima giornata: Milan-Juve al fischietto che ha avuto 10, Torino-Inter a Mariani

Resi noti gli arbitri della trentaquattresima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su quattro giorni, da venerdì 24 a lunedì 27 aprile

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Resi noti gli arbitri della trentaquattesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 24 a lunedì 27 aprile. Si parte venerdì alle 20.45 con Napoli-Cremonese, arbitra Doveri, sabato alle 15 c’è Parma-Pisa, dirige Calzavara, alle 18 Bologna-Roma, arbitra Di Bello, alle 20.45 Verona-Lecce affidata a Massa, domenica alle 12.30 c’è Fiorentina-Sassuolo, arbitra Marinelli, alle 15 Genoa-Como, affidata a La Penna, alle 18 Torino-Inter, arbitra Mariani e alle 20.45 Milan-Juventus, dirige Sozza, lunedì alle 18.30 Cagliari-Atalanta, affidata a Sacchi e alle 20.45 Lazio-Udinese, che sarà diretta da Bonacina.

Il big-match Milan-Juve, scontro diretto per la Champions, è stato affidato a uno degli arbitri più in forma. Il lombardo Simone Sozza aveva già diretto in settimana la semifinale di coppa Italia Inter-Como e per l’esperto moviolista di Mediaset, Graziano Cesari, era stato perfetto meritando un 10+ in pagella.

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Arbitri e assistenti delle partite della trentaquattresima giornata

Napoli-Cremonese

(venerdì 24 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti : Passeri e Fontemurato

: Passeri e Fontemurato IV Ufficiale: Arena

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Paolo

Parma-Pisa

(sabato 25 aprile, ore 15)

Arbitro: Calzavara di Varese

Assistenti : Trinchieri e Fontani

: Trinchieri e Fontani IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Giua

AVAR: Abisso

Bologna-Roma

(sabato 25 aprile, ore 18)

Arbitr o : Di Bello di Brindisi

: Assistenti : Berti e Gioia

: Berti e Gioia IV Ufficiale: Allegretta

VAR: Maresca

AVAR: Meraviglia

Verona-Lecce

(sabato 25 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

Fiorentina-Sassuolo

(domenica 26 aprile, ore 12.30)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Costanzo e Cortese

: Costanzo e Cortese IV Ufficiale: Turrini

VAR: Cosso

AVAR: Guida

Genoa-Como

(domenica 26 aprile, ore 15)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti : Mastrodonato e Ceolin

: Mastrodonato e Ceolin IV Ufficiale: Colombo

VAR: Gariglio

AVAR: Di Paolo

Torino-Inter

(domenica 26 aprile, ore 18)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Bindoni e Tegoni

: Bindoni e Tegoni IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Milan-Juventus

(domenica 26 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Perrotti e M.Rossi

: Perrotti e M.Rossi IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Abisso

AVAR: Maresca

Cagliari-Atalanta

(lunedì 27 aprile, ore 18.30)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Vecchi e Moro

: Vecchi e Moro IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Marini

AVAR: Fabbri

Lazio-Udinese

(lunedì 27 aprile, ore 20.45)