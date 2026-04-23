Serie A, gli arbitri della 34esima giornata: Milan-Juve al fischietto che ha avuto 10, Torino-Inter a Mariani

Resi noti gli arbitri della trentaquattesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 24 a lunedì 27 aprile. Si parte venerdì alle 20.45 con Napoli-Cremonese, arbitra Doveri, sabato alle 15 c’è Parma-Pisa, dirige Calzavara, alle 18 Bologna-Roma, arbitra Di Bello, alle 20.45 Verona-Lecce affidata a Massa, domenica alle 12.30 c’è Fiorentina-Sassuolo, arbitra Marinelli, alle 15 Genoa-Como, affidata a La Penna, alle 18 Torino-Inter, arbitra Mariani e alle 20.45 Milan-Juventus, dirige Sozza, lunedì alle 18.30 Cagliari-Atalanta, affidata a Sacchi e alle 20.45 Lazio-Udinese, che sarà diretta da Bonacina.
Il big-match Milan-Juve, scontro diretto per la Champions, è stato affidato a uno degli arbitri più in forma. Il lombardo Simone Sozza aveva già diretto in settimana la semifinale di coppa Italia Inter-Como e per l’esperto moviolista di Mediaset, Graziano Cesari, era stato perfetto meritando un 10+ in pagella.
Arbitri e assistenti delle partite della trentaquattresima giornata
Napoli-Cremonese
(venerdì 24 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Passeri e Fontemurato
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Di Paolo
Parma-Pisa
(sabato 25 aprile, ore 15)
- Arbitro: Calzavara di Varese
- Assistenti: Trinchieri e Fontani
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Giua
- AVAR: Abisso
Bologna-Roma
(sabato 25 aprile, ore 18)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Berti e Gioia
- IV Ufficiale: Allegretta
- VAR: Maresca
- AVAR: Meraviglia
Verona-Lecce
(sabato 25 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Gariglio
Fiorentina-Sassuolo
(domenica 26 aprile, ore 12.30)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Costanzo e Cortese
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Cosso
- AVAR: Guida
Genoa-Como
(domenica 26 aprile, ore 15)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Mastrodonato e Ceolin
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Gariglio
- AVAR: Di Paolo
Torino-Inter
(domenica 26 aprile, ore 18)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Crezzini
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paganessi
Milan-Juventus
(domenica 26 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Perrotti e M.Rossi
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Abisso
- AVAR: Maresca
Cagliari-Atalanta
(lunedì 27 aprile, ore 18.30)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Vecchi e Moro
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Marini
- AVAR: Fabbri
Lazio-Udinese
(lunedì 27 aprile, ore 20.45)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Palermo e Zanellati
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Camplone
- AVAR: Maggioni