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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 34esima giornata: Milan-Juve al fischietto che ha avuto 10, Torino-Inter a Mariani

Resi noti gli arbitri della trentaquattresima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su quattro giorni, da venerdì 24 a lunedì 27 aprile

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della trentaquattesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 24 a lunedì 27 aprile. Si parte venerdì alle 20.45 con Napoli-Cremonese, arbitra Doveri, sabato alle 15 c’è Parma-Pisa, dirige Calzavara, alle 18 Bologna-Roma, arbitra Di Bello, alle 20.45 Verona-Lecce affidata a Massa, domenica alle 12.30 c’è Fiorentina-Sassuolo, arbitra Marinelli, alle 15 Genoa-Como, affidata a La Penna, alle 18 Torino-Inter, arbitra Mariani e alle 20.45 Milan-Juventus, dirige Sozza, lunedì alle 18.30 Cagliari-Atalanta, affidata a Sacchi e alle 20.45 Lazio-Udinese, che sarà diretta da Bonacina.

Il big-match Milan-Juve, scontro diretto per la Champions, è stato affidato a uno degli arbitri più in forma. Il lombardo Simone Sozza aveva già diretto in settimana la semifinale di coppa Italia Inter-Como e per l’esperto moviolista di Mediaset, Graziano Cesari, era stato perfetto meritando un 10+ in pagella.

Arbitri e assistenti delle partite della trentaquattresima giornata

Napoli-Cremonese

(venerdì 24 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Passeri e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Di Paolo

Parma-Pisa

(sabato 25 aprile, ore 15)

  • Arbitro: Calzavara di Varese
  • Assistenti: Trinchieri e Fontani
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Giua
  • AVAR: Abisso

Bologna-Roma

(sabato 25 aprile, ore 18)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Berti e Gioia
  • IV Ufficiale: Allegretta
  • VAR: Maresca
  • AVAR: Meraviglia

Verona-Lecce

(sabato 25 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Gariglio

Fiorentina-Sassuolo

(domenica 26 aprile, ore 12.30)

  • Arbitro: Marinelli di Tivoli
  • Assistenti: Costanzo e Cortese
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Cosso
  • AVAR: Guida

Genoa-Como

(domenica 26 aprile, ore 15)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Mastrodonato e Ceolin
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Di Paolo

Torino-Inter

(domenica 26 aprile, ore 18)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Crezzini
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Paganessi

Milan-Juventus

(domenica 26 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Perrotti e M.Rossi
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Maresca

Cagliari-Atalanta

(lunedì 27 aprile, ore 18.30)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Vecchi e Moro
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Marini
  • AVAR: Fabbri

Lazio-Udinese

(lunedì 27 aprile, ore 20.45)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Palermo e Zanellati
  • IV Ufficiale: Marchetti
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Maggioni

Serie A, gli arbitri della 34esima giornata: Milan-Juve al fischietto che ha avuto 10, Torino-Inter a Mariani Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 Ansa

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