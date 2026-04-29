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CALCIO SERIE A

Gli arbitri, le prime scelte di Tommasi: Doveri out, Colombo in B, un baby all'Inter, sarà gradito?

Resi noti gli arbitri della trentacinquesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su quattro giorni, da venerdì 1 maggio a lunedì 4 maggio

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della trentacinquesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 1 maggio a lunedì 4 maggio. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Lecce, arbitra Guida, sabato alle 15 c’è Udinese-Torino, dirige Mucera, alle 18 Como-Napoli, arbitra Fabbri, alle 20.45 Atalanta-Genoa affidata a Pezzuto, domenica alle 12.30 c’è Bologna-Cagliari, arbitra Crezzini, alle 15 Sassuolo-Milan, affidata a Maresca, alle 18 Juventus-Verona, arbitra Ayroldi e alle 20.45 Inter-Parma, dirige Bonacina, lunedì alle 18.30 Cremonese-Lazio, affidata a Chiffi e alle 20.45 Verona-Fiorentina, che sarà diretta da Zufferli.

C’era molta curiosità per le prime scelte di Dino Tommasi, il sostituto designatore ad interim fino a fine campionato dopo che Rocchi si è autosospeso. Non c’è Doveri, l’arbitro che sarebbe tra quelli sgraditi all’Inter (impegnato solo al Var in Pisa-Lecce e sempre al Var in Como-Napoli) mentre Colombo (che rientrava tra quelli graditi ai nerazzurri) va in B assieme ad altri big come Mariani e La Penna. Per la Juve c’è Ayroldi, per il Milan designato Maresca, per il Napoli Fabbri mentre all’Inter è stato mandato il giovane Bonacina per il match col Parma (ma lo scudetto potrebbe già essere stato assegnato).

Arbitri e assistenti delle partite della trentacinquesima giornata

Pisa-Lecce

(venerdì 1 maggio, ore 20.45)

Udinese-Torino

(sabato 2 maggio, ore 15)

  • Arbitro: Mucera di Palermo
  • Assistenti: Cecconi e Moro
  • IV Ufficiale: Zanotti
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Dionisi

Como-Napoli

(sabato 2 maggio, ore 18)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Baccini e Bahri
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Doveri
  • AVAR: Di Bello

Atalanta-Genoa

(sabato 2 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Pezzuto di Lecce
  • Assistenti: Colarossi e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Giua
  • AVAR: Prontera

Bologna-Cagliari

(domenica 3 maggio, ore 12.30)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Fontemurato e Biffi
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Ghersini

Sassuolo-Milan

(domenica 3 maggio, ore 15)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Peretti e Bercigli
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Paganessi

Juventus-Verona

(domenica 3 maggio, ore 18)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: Vecchi e Cavallina
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Meraviglia

Inter-Parma

(domenica 3 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Preti e Palermo
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Marini
  • AVAR: Di Paolo

Cremonese-Lazio

(lunedì 4 maggio, ore 18.30)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Dei Giudici e C.Rossi
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Mazzoleni

Roma-Fiorentina

(lunedì 4 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: L.Rossi e Ceccon
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Di Bello

Gli arbitri, le prime scelte di Tommasi: Doveri out, Colombo in B, un baby all'Inter, sarà gradito? Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 Ansa

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