Gli arbitri, le prime scelte di Tommasi: Doveri out, Colombo in B, un baby all'Inter, sarà gradito?

Resi noti gli arbitri della trentacinquesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 1 maggio a lunedì 4 maggio. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Lecce, arbitra Guida, sabato alle 15 c’è Udinese-Torino, dirige Mucera, alle 18 Como-Napoli, arbitra Fabbri, alle 20.45 Atalanta-Genoa affidata a Pezzuto, domenica alle 12.30 c’è Bologna-Cagliari, arbitra Crezzini, alle 15 Sassuolo-Milan, affidata a Maresca, alle 18 Juventus-Verona, arbitra Ayroldi e alle 20.45 Inter-Parma, dirige Bonacina, lunedì alle 18.30 Cremonese-Lazio, affidata a Chiffi e alle 20.45 Verona-Fiorentina, che sarà diretta da Zufferli.
C’era molta curiosità per le prime scelte di Dino Tommasi, il sostituto designatore ad interim fino a fine campionato dopo che Rocchi si è autosospeso. Non c’è Doveri, l’arbitro che sarebbe tra quelli sgraditi all’Inter (impegnato solo al Var in Pisa-Lecce e sempre al Var in Como-Napoli) mentre Colombo (che rientrava tra quelli graditi ai nerazzurri) va in B assieme ad altri big come Mariani e La Penna. Per la Juve c’è Ayroldi, per il Milan designato Maresca, per il Napoli Fabbri mentre all’Inter è stato mandato il giovane Bonacina per il match col Parma (ma lo scudetto potrebbe già essere stato assegnato).
Arbitri e assistenti delle partite della trentacinquesima giornata
Pisa-Lecce
(venerdì 1 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Lo Cicero e Laudato
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Doveri
Udinese-Torino
(sabato 2 maggio, ore 15)
- Arbitro: Mucera di Palermo
- Assistenti: Cecconi e Moro
- IV Ufficiale: Zanotti
- VAR: Maggioni
- AVAR: Dionisi
Como-Napoli
(sabato 2 maggio, ore 18)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Baccini e Bahri
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Doveri
- AVAR: Di Bello
Atalanta-Genoa
(sabato 2 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Pezzuto di Lecce
- Assistenti: Colarossi e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Giua
- AVAR: Prontera
Bologna-Cagliari
(domenica 3 maggio, ore 12.30)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Fontemurato e Biffi
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Gariglio
- AVAR: Ghersini
Sassuolo-Milan
(domenica 3 maggio, ore 15)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Peretti e Bercigli
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paganessi
Juventus-Verona
(domenica 3 maggio, ore 18)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: Vecchi e Cavallina
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Di Bello
- AVAR: Meraviglia
Inter-Parma
(domenica 3 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Preti e Palermo
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Marini
- AVAR: Di Paolo
Cremonese-Lazio
(lunedì 4 maggio, ore 18.30)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Dei Giudici e C.Rossi
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Camplone
- AVAR: Mazzoleni
Roma-Fiorentina
(lunedì 4 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: L.Rossi e Ceccon
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Di Bello