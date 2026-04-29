Gli arbitri, le prime scelte di Tommasi: Doveri out, Colombo in B, un baby all'Inter, sarà gradito?

Resi noti gli arbitri della trentacinquesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su quattro giorni, da venerdì 1 maggio a lunedì 4 maggio

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Resi noti gli arbitri della trentacinquesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 1 maggio a lunedì 4 maggio. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Lecce, arbitra Guida, sabato alle 15 c’è Udinese-Torino, dirige Mucera, alle 18 Como-Napoli, arbitra Fabbri, alle 20.45 Atalanta-Genoa affidata a Pezzuto, domenica alle 12.30 c’è Bologna-Cagliari, arbitra Crezzini, alle 15 Sassuolo-Milan, affidata a Maresca, alle 18 Juventus-Verona, arbitra Ayroldi e alle 20.45 Inter-Parma, dirige Bonacina, lunedì alle 18.30 Cremonese-Lazio, affidata a Chiffi e alle 20.45 Verona-Fiorentina, che sarà diretta da Zufferli.

C’era molta curiosità per le prime scelte di Dino Tommasi, il sostituto designatore ad interim fino a fine campionato dopo che Rocchi si è autosospeso. Non c’è Doveri, l’arbitro che sarebbe tra quelli sgraditi all’Inter (impegnato solo al Var in Pisa-Lecce e sempre al Var in Como-Napoli) mentre Colombo (che rientrava tra quelli graditi ai nerazzurri) va in B assieme ad altri big come Mariani e La Penna. Per la Juve c’è Ayroldi, per il Milan designato Maresca, per il Napoli Fabbri mentre all’Inter è stato mandato il giovane Bonacina per il match col Parma (ma lo scudetto potrebbe già essere stato assegnato).

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Arbitri e assistenti delle partite della trentacinquesima giornata

Pisa-Lecce

(venerdì 1 maggio, ore 20.45)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti : Lo Cicero e Laudato

: Lo Cicero e Laudato IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Meraviglia

AVAR: Doveri

Udinese-Torino

(sabato 2 maggio, ore 15)

Arbitro: Mucera di Palermo

Assistenti : Cecconi e Moro

: Cecconi e Moro IV Ufficiale: Zanotti

VAR: Maggioni

AVAR: Dionisi

Como-Napoli

(sabato 2 maggio, ore 18)

Arbitr o : Fabbri di Ravenna

: Assistenti : Baccini e Bahri

: Baccini e Bahri IV Ufficiale: Perri

VAR: Doveri

AVAR: Di Bello

Atalanta-Genoa

(sabato 2 maggio, ore 20.45)

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti : Colarossi e Yoshikawa

: Colarossi e Yoshikawa IV Ufficiale: Turrini

VAR: Giua

AVAR: Prontera

Bologna-Cagliari

(domenica 3 maggio, ore 12.30)

Arbitro: Crezzini di Siena

Assistenti : Fontemurato e Biffi

: Fontemurato e Biffi IV Ufficiale: Galipò

VAR: Gariglio

AVAR: Ghersini

Sassuolo-Milan

(domenica 3 maggio, ore 15)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : Peretti e Bercigli

: Peretti e Bercigli IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Juventus-Verona

(domenica 3 maggio, ore 18)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : Vecchi e Cavallina

: Vecchi e Cavallina IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Di Bello

AVAR: Meraviglia

Inter-Parma

(domenica 3 maggio, ore 20.45)

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Bonacina di Bergamo Assistenti : Preti e Palermo

: Preti e Palermo IV Ufficiale: Massimi

VAR: Marini

AVAR: Di Paolo

Cremonese-Lazio

(lunedì 4 maggio, ore 18.30)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Dei Giudici e C.Rossi

: Dei Giudici e C.Rossi IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Camplone

AVAR: Mazzoleni

Roma-Fiorentina

(lunedì 4 maggio, ore 20.45)