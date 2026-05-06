Serie A, gli arbitri: alla Juventus l'arbitro gradito all'Inter, per i nerazzurri Abisso che evoca brutti ricordi

Resi noti gli arbitri della trentaseiesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 8 maggio a lunedì 11 maggio. Si parte venerdì alle 20.45 con Torino-Sassuolo, arbitra Galipò, sabato alle 15 c’è Cagliari-Udinese, dirige Dionisi, alle 18 Lazio-Inter, arbitra Abisso, alle 20.45 Lecce-Juventus affidata a Colombo, domenica alle 12.30 c’è Verona-Como, arbitra Di Bello, alle 15 Cremonese-Pisa, affidata ad Ayroldi e Fiorentina-Genoa, diretta da Massimi, alle 18 Parma-Roma, arbitra Chiffi e alle 20.45 Milan-Atalanta, dirige Zufferli, lunedì alle 20.45 Napoli-Bologna, che sarà diretta da Piccinini.
Il designatore ad interim Tommasi conferma in parte la linea giovane (Galipò, Dionisi, Massimi) per poi rispolverare i più esperti come Abisso (che non evoca bei ricordi ai nerazzurri, nel 2020 scatenò una polemica infinita perché allo scadere concesse un calcio di rigore ai viola per un presunto tocco di mani di D’ Ambrosio e la Beneamata perse 4-3) per Lazio-Inter e Colombo (arbitro gradito all’Inter stando all’inchiesta della Procura) che dirigerà Lecce-Juve.
Arbitri e assistenti delle partite della trentaseiesima giornata
Torino-Sassuolo
(venerdì 8 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Galipò di Firenze
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Maresca
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Prontera
Cagliari-Udinese
(sabato 9 maggio, ore 15)
- Arbitro: Dionisi de L’Aquila
- Assistenti: Scatragli e Trinchieri
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Cosso
Lazio-Inter
(sabato 9 maggio, ore 18)
- Arbitro: Abisso di Palermo
- Assistenti: Fontani e Biffi
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Massa
Lecce-Juventus
(sabato 9 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Imperiale e Cecconi
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Mariani
- AVAR: Mazzoleni
Verona-Como
(domenica 10 maggio, ore 12.30)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Lo Cicero e Bercigli
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Camplone
- AVAR: La Penna
Cremonese-Pisa
(domenica 10 maggio, ore 15)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: M.Rossi e L.Rossi
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Gariglio
- AVAR: Pezzuto
Fiorentina-Genoa
(domenica 10 maggio, ore 15)
- Arbitro: Massimi di Termoli
- Assistenti: Mokhtar e Cavallina
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Massa
- AVAR: Pairetto
Parma-Roma
(domenica 10 maggio, ore 18)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Bahri e Vecchi
- IV Ufficiale: Maresca
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paganessi
Milan-Atalanta
(domenica 10 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Dei Giudici e C.Rossi
- IV Ufficiale: Fourneau
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Mariani
Napoli-Bologna
(lunedì 11 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Piccinini di Forlì
- Assistenti: Colarossi e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Marini
- AVAR: Giua