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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri: alla Juventus l'arbitro gradito all'Inter, per i nerazzurri Abisso che evoca brutti ricordi

Resi noti gli arbitri della trentaseiesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 8 maggio a lunedì 11 maggio

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della trentaseiesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 8 maggio a lunedì 11 maggio. Si parte venerdì alle 20.45 con Torino-Sassuolo, arbitra Galipò, sabato alle 15 c’è Cagliari-Udinese, dirige Dionisi, alle 18 Lazio-Inter, arbitra Abisso, alle 20.45 Lecce-Juventus affidata a Colombo, domenica alle 12.30 c’è Verona-Como, arbitra Di Bello, alle 15 Cremonese-Pisa, affidata ad Ayroldi e Fiorentina-Genoa, diretta da Massimi, alle 18 Parma-Roma, arbitra Chiffi e alle 20.45 Milan-Atalanta, dirige Zufferli, lunedì alle 20.45 Napoli-Bologna, che sarà diretta da Piccinini.

Il designatore ad interim Tommasi conferma in parte la linea giovane (Galipò, Dionisi, Massimi) per poi rispolverare i più esperti come Abisso (che non evoca bei ricordi ai nerazzurri, nel 2020 scatenò una polemica infinita perché allo scadere concesse un calcio di rigore ai viola per un presunto tocco di mani di D’ Ambrosio e la Beneamata perse 4-3) per Lazio-Inter e Colombo (arbitro gradito all’Inter stando all’inchiesta della Procura) che dirigerà Lecce-Juve.

Arbitri e assistenti delle partite della trentaseiesima giornata

Torino-Sassuolo

(venerdì 8 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Galipò di Firenze
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Maresca
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Prontera

Cagliari-Udinese

(sabato 9 maggio, ore 15)

  • Arbitro: Dionisi de L’Aquila
  • Assistenti: Scatragli e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Cosso

Lazio-Inter

(sabato 9 maggio, ore 18)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: Fontani e Biffi
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Massa

Lecce-Juventus

(sabato 9 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Imperiale e Cecconi
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Mariani
  • AVAR: Mazzoleni

Verona-Como

(domenica 10 maggio, ore 12.30)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Lo Cicero e Bercigli
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Camplone
  • AVAR: La Penna

Cremonese-Pisa

(domenica 10 maggio, ore 15)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: M.Rossi e L.Rossi
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Pezzuto

Fiorentina-Genoa

(domenica 10 maggio, ore 15)

  • Arbitro: Massimi di Termoli
  • Assistenti: Mokhtar e Cavallina
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Massa
  • AVAR: Pairetto

Parma-Roma

(domenica 10 maggio, ore 18)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Bahri e Vecchi
  • IV Ufficiale: Maresca
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Paganessi

Milan-Atalanta

(domenica 10 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Dei Giudici e C.Rossi
  • IV Ufficiale: Fourneau
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Mariani

Napoli-Bologna

(lunedì 11 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Piccinini di Forlì
  • Assistenti: Colarossi e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Marini
  • AVAR: Giua

Serie A, gli arbitri: alla Juventus l'arbitro gradito all'Inter, per i nerazzurri Abisso che evoca brutti ricordi Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 Ansa

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