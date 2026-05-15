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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri: Maresca al derby di Roma, un deb per l'Inter e tanti giovani della nuova onda di Tommasi

Resi noti gli arbitri della penultima giornata di A, turno concentrato tutto sulla domenica, 5 gare alle 12, una alle 15, una alle 18 e 3 alle 20.45

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della trentasettesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno tutto domenicale. Si parte con cinque partite alle 12: Como-Parma arbitra Zufferli, Genoa-Milan, dirige Sozza, Juventus-Fiorentina, arbitra Massa, Pisa-Napoli affidata a Fourneau e Roma-Lazio, arbitra Maresca, alle 15 Inter-Verona, affidata a Calzavara, alle 18 Atalanta-Bologna, affidata a Perenzoni, alle 20.45 Cagliari-Torino diretta da Arena, Sassuolo-Lecce, arbitra La Penna e Udinese-Cremonese, che sarà diretta Manganiello.

Arbitri e assistenti delle partite della trentasettesima giornata

IN AGGIORNAMENTO

Como-Parma

(domenica 17 maggio, ore 12)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: C.Rossi e Laudato
  • IV Ufficiale: Crezzini
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Gariglio

Genoa-Milan

(domenica 17 maggio, ore 12)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Lo Cicero e Ceccon
  • IV Ufficiale: Marchetti
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Paganessi

Juventus-Fiorentina

(domenica 17 maggio, ore 12)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Chiffi
  • AVAR: Meraviglia

Pisa-Napoli

(domenica 17 maggio, ore 12)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Preti e Biffi
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Camplone

Roma-Lazio

(domenica 17 maggio, ore 12)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Peretti e Perrotti
  • IV Ufficiale: Fabbri
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Abisso

Inter-Verona

(domenica 17 maggio, ore 15)

  • Arbitro: Calzavara di Varese
  • Assistenti: Costanzo e Passeri
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Santoro
  • AVAR: Giua

Atalanta-Bologna

(domenica 17 maggio, ore 18)

  • Arbitro: Perenzoni di Rovereto
  • Assistenti: Garzelli e Grasso
  • IV Ufficiale: Zanotti
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Serra

Cagliari-Torino

(domenica 17 maggio, ore 20.45)

Sassuolo-Lecce

(domenica 17 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: L.Rossi e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Doveri
  • AVAR: Dionisi

Udinese-Cremonese

(domenica 17 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Manganiello di Pinerolo
  • Assistenti: Berti e Vecchi
  • IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
  • VAR: Marini
  • AVAR: Cosso

Serie A, gli arbitri: Maresca al derby di Roma, un deb per l'Inter e tanti giovani della nuova onda di Tommasi Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 Ansa

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