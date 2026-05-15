Serie A, gli arbitri: Maresca al derby di Roma, un deb per l'Inter e tanti giovani della nuova onda di Tommasi

Resi noti gli arbitri della trentasettesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno tutto domenicale. Si parte con cinque partite alle 12: Como-Parma arbitra Zufferli, Genoa-Milan, dirige Sozza, Juventus-Fiorentina, arbitra Massa, Pisa-Napoli affidata a Fourneau e Roma-Lazio, arbitra Maresca, alle 15 Inter-Verona, affidata a Calzavara, alle 18 Atalanta-Bologna, affidata a Perenzoni, alle 20.45 Cagliari-Torino diretta da Arena, Sassuolo-Lecce, arbitra La Penna e Udinese-Cremonese, che sarà diretta Manganiello.
Arbitri e assistenti delle partite della trentasettesima giornata
IN AGGIORNAMENTO
Como-Parma
(domenica 17 maggio, ore 12)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: C.Rossi e Laudato
- IV Ufficiale: Crezzini
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Gariglio
Genoa-Milan
(domenica 17 maggio, ore 12)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Lo Cicero e Ceccon
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paganessi
Juventus-Fiorentina
(domenica 17 maggio, ore 12)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Chiffi
- AVAR: Meraviglia
Pisa-Napoli
(domenica 17 maggio, ore 12)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: Preti e Biffi
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Maggioni
- AVAR: Camplone
Roma-Lazio
(domenica 17 maggio, ore 12)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Peretti e Perrotti
- IV Ufficiale: Fabbri
- VAR: Di Bello
- AVAR: Abisso
Inter-Verona
(domenica 17 maggio, ore 15)
- Arbitro: Calzavara di Varese
- Assistenti: Costanzo e Passeri
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Santoro
- AVAR: Giua
Atalanta-Bologna
(domenica 17 maggio, ore 18)
- Arbitro: Perenzoni di Rovereto
- Assistenti: Garzelli e Grasso
- IV Ufficiale: Zanotti
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Serra
Cagliari-Torino
(domenica 17 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Bercigli e Regattieri
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Ghersini
- AVAR: Prontera
Sassuolo-Lecce
(domenica 17 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: L.Rossi e Fontemurato
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Doveri
- AVAR: Dionisi
Udinese-Cremonese
(domenica 17 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Manganiello di Pinerolo
- Assistenti: Berti e Vecchi
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Marini
- AVAR: Cosso