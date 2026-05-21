Serie A, gli arbitri: per Torino-Juventus c'è Zufferli, a Milan-Cagliari Guida, poi tanti deb e torna la Ferrieri Caputi

Resi noti gli arbitri della trentottesima e ultima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio. Si parte venerdì alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta, arbitra Perri, sabato alle 18 c’è Bologna-Inter, dirige Bonacina, alle 20.45 Lazio-Pisa, arbitra Ferrieri Caputi, domenica alle 15 Parma-Sassuolo affidata a Turrini, alle 18 c’è Napoli-Udinese, arbitra Zanotti, alle 20.45 tutte le altre partite: Cremonese-Como, affidata a Maresca, Lecce-Genoa, diretta da Doveri, Milan-Cagliari, arbitra Guida, Torino-Juventus, dirige Zufferli e Verona-Roma, che sarà diretta da Sozza.
Arbitri e assistenti delle partite della trentottesima giornata
Fiorentina-Atalanta
(venerdì 22 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Perri di Roma
- Assistenti: Votta e Pressato
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Di Bello
- AVAR: Serra
Bologna-Inter
(sabato 23 maggio, ore 18)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Laghezza e Zezza
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Baroni
Lazio-Pisa
(sabato 23 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno
- Assistenti: Niedda ed Emmanuele
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Ghersini
- AVAR: Piccinini
Parma-Sassuolo
(domenica 24 maggio, ore 15)
- Arbitro: Turrini di Firenze
- Assistenti: Imperiale e Trinchieri
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Giua
- AVAR: Pezzuto
Napoli-Udinese
(domenica 24 maggio, ore 18)
- Arbitro: Zanotti di Rimini
- Assistenti: Capaldo e Pascarella
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Prontera
- AVAR: Pairetto
Cremonese-Como
(domenica 24 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Cecconi e Fontemurato
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Gariglio
- AVAR: Camplone
Lecce-Genoa
(domenica 24 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Peretti e Mastrodonato
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paganessi
Milan-Cagliari
(domenica 24 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Preti e Bercigli
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Abisso
- AVAR: Chiffi
Torino-Juventus
(domenica 24 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Baccini e Lo Cicero
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Marini
Verona-Roma
(domenica 24 maggio, ore 20.45)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: M.Rossi e Laudato
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Maggioni