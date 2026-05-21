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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri: per Torino-Juventus c'è Zufferli, a Milan-Cagliari Guida, poi tanti deb e torna la Ferrieri Caputi

Resi noti gli arbitri della trentottesima e ultima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 22 maggio a domenica 24

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della trentottesima e ultima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio. Si parte venerdì alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta, arbitra Perri, sabato alle 18 c’è Bologna-Inter, dirige Bonacina, alle 20.45 Lazio-Pisa, arbitra Ferrieri Caputi, domenica alle 15 Parma-Sassuolo affidata a Turrini, alle 18 c’è Napoli-Udinese, arbitra Zanotti, alle 20.45 tutte le altre partite: Cremonese-Como, affidata a Maresca, Lecce-Genoa, diretta da Doveri, Milan-Cagliari, arbitra Guida, Torino-Juventus, dirige Zufferli e Verona-Roma, che sarà diretta da Sozza.

Arbitri e assistenti delle partite della trentottesima giornata

Fiorentina-Atalanta

(venerdì 22 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Perri di Roma
  • Assistenti: Votta e Pressato
  • IV Ufficiale: Massa
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Serra

Bologna-Inter

(sabato 23 maggio, ore 18)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Laghezza e Zezza
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Baroni

Lazio-Pisa

(sabato 23 maggio, ore 20.45)

Parma-Sassuolo

(domenica 24 maggio, ore 15)

  • Arbitro: Turrini di Firenze
  • Assistenti: Imperiale e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Giua
  • AVAR: Pezzuto

Napoli-Udinese

(domenica 24 maggio, ore 18)

  • Arbitro: Zanotti di Rimini
  • Assistenti: Capaldo e Pascarella
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Pairetto

Cremonese-Como

(domenica 24 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Cecconi e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Camplone

Lecce-Genoa

(domenica 24 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Peretti e Mastrodonato
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Paganessi

Milan-Cagliari

(domenica 24 maggio, ore 20.45)

Torino-Juventus

(domenica 24 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Baccini e Lo Cicero
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Marini

Verona-Roma

(domenica 24 maggio, ore 20.45)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: M.Rossi e Laudato
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Maggioni

Serie A, gli arbitri: per Torino-Juventus c'è Zufferli, a Milan-Cagliari Guida, poi tanti deb e torna la Ferrieri Caputi Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 ANSA

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