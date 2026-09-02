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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 3a giornata: Orsato non se l'è sentita, ecco chi dirige Inter-Napoli e Juventus-Milan

Resi noti gli arbitri della terza giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 4 a lunedì 7 settembre

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della terza giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Genoa-Como affidata a Guida, sabato alle 15 Fiorentina-Torino, arbitra Massa, alle 18 Inter-Napoli che sarà diretta da Sozza e alle 20.45 Roma-Atalanta affidata a Colombo, domenica alle 15 Frosinone-Venezia, dirige Perri e Parma-Monza, arbitra La Penna, alle 18 Bologna-Sassuolo affidata a Di Bello , alle 20.45 Juventus-Milan, arbitra Mariani. Lunedì alle 18.30 Cagliari-Lecce, affidata a Sacchi e alle 20.45 Udinese-Lazio che sarà diretta da Tremolada.

Non se l’è sentita Orsato di affidare Inter-Napoli a Mariani, l’indesiderato dei nerazzurri. Sarà comunque un big come Sozza a dirigere il big-match. Mariani invece arbitrerà Juve-Milan. Tornano anche tutti gli altri big come Guida e Massa.

IN AGGIORNAMENTO

Arbitri e assistenti delle partite della terza giornata

Genoa-Como

(venerdì 4 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Fiorentina-Torino

(sabato 5 settembre, ore 15)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Inter-Napoli

(sabato 5 settembre, ore 18)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Roma-Atalanta

(sabato 5 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Frosinone-Venezia

(domenica 6 settembre, ore 15)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Parma-Monza

(domenica 6 settembre, ore 15)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Bologna-Sassuolo

(domenica 6 settembre, ore 18)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Juventus-Milan

(domenica 6 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Cagliari-Lecce

(lunedì 7 settembre, ore 18.30)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Udinese-Lazio

(lunedì 7 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro:
  • Assistenti:
  • IV Ufficiale:
  • VAR:
  • AVAR:

Serie A, gli arbitri della 3a giornata: Orsato non se l'è sentita, ecco chi dirige Inter-Napoli e Juventus-Milan Ansa

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