Serie A, gli arbitri della 3a giornata: Orsato non se l'è sentita, ecco chi dirige Inter-Napoli e Juventus-Milan

Resi noti gli arbitri della terza giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Genoa-Como affidata a Guida, sabato alle 15 Fiorentina-Torino, arbitra Massa, alle 18 Inter-Napoli che sarà diretta da Sozza e alle 20.45 Roma-Atalanta affidata a Colombo, domenica alle 15 Frosinone-Venezia, dirige Perri e Parma-Monza, arbitra La Penna, alle 18 Bologna-Sassuolo affidata a Di Bello , alle 20.45 Juventus-Milan, arbitra Mariani. Lunedì alle 18.30 Cagliari-Lecce, affidata a Sacchi e alle 20.45 Udinese-Lazio che sarà diretta da Tremolada.
Non se l’è sentita Orsato di affidare Inter-Napoli a Mariani, l’indesiderato dei nerazzurri. Sarà comunque un big come Sozza a dirigere il big-match. Mariani invece arbitrerà Juve-Milan. Tornano anche tutti gli altri big come Guida e Massa.
IN AGGIORNAMENTO
Arbitri e assistenti delle partite della terza giornata
Genoa-Como
(venerdì 4 settembre, ore 20.45)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR:
Fiorentina-Torino
(sabato 5 settembre, ore 15)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR:
Inter-Napoli
(sabato 5 settembre, ore 18)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR:
Roma-Atalanta
(sabato 5 settembre, ore 20.45)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR:
Frosinone-Venezia
(domenica 6 settembre, ore 15)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR:
Parma-Monza
(domenica 6 settembre, ore 15)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR:
Bologna-Sassuolo
(domenica 6 settembre, ore 18)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR:
Juventus-Milan
(domenica 6 settembre, ore 20.45)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR:
Cagliari-Lecce
(lunedì 7 settembre, ore 18.30)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR:
Udinese-Lazio
(lunedì 7 settembre, ore 20.45)
- Arbitro:
- Assistenti:
- IV Ufficiale:
- VAR:
- AVAR: