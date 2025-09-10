Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della 3a giornata, tutte le designazioni: Colombo per Juventus-Inter, i motivi della scelta di Rocchi

Resi noti gli arbitri della terza giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 13 a lunedì 15 settembre

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della terza giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su tre giorni, da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Si parte sabato alle 15 con Cagliari-Parma, arbitra Fourneau, alle 18 c’è Juventus-Inter, diretta da Colombo, alle 20.45 Fiorentina-Napoli, arbitra Zufferli, domenica alle 12.30 c’è Roma-Torino, affidata a Ayroldi, alle 15 ci sono Atalanta-Lecce, diretta da Manganiello e alla stessa ora Pisa-Udinese, affidata a Massa, alle 18 c’è Sassuolo-Lazio che sarà diretta da Tremolada e alle 20.45 Milan-Bologna affidata a Marcenaro. Lunedì alle 18.30 si riprende con Verona-Cremonese, arbitra Arena e alle 20.45 Como-Genoa con arbitro Piccinini.

Sarà dunque Colombo a dirigere il derby d’Italia tra Juve e Inter. Rocchi lo ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornata di serie A proprio per prepararlo per la partitissima dello Stadium di sabato pomeriggio. Con lui i nerazzurri hanno perso una sola volta a fronte di 5 vittorie, mentre con i bianconeri lo score è di 4 vittorie di Madama, 3 pareggi e due sconfitte. Sarà una giornata storica per l’utilizzo in questa partita della RefCam, dal peso di 6 grammi, che solitamente viene attaccata alla maglietta all’altezza del petto o anche all’orecchio, stile maxiauricolare, del direttore di gara (questa dovrebbe essere la scelta) e permetterà di osservare le varie azioni di una partita con gli occhi dei nostri fischietti. Verrà utilizzato nel riscaldamento, durante momenti chiave come calci di punizione e per replay spettacolari. Le immagini saranno inoltre disponibili anche al VAR, come parte del set di telecamere ufficiali.

Arbitri e assistenti delle partite della terza giornata

Cagliari-Parma

(sabato 13 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Garzelli e Miniutti
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Chiffi
  • AVAR: Doveri

Juventus-Inter

(sabato 13 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Peretti e Perrotti
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Abisso

Fiorentina-Napoli

(sabato 13 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Meraviglia

Roma-Torino

(domenica 14 settembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: Di Giacinto e Cortese
  • IV Ufficiale: Perenzoni
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Aureliano

Atalanta-Lecce

(domenica 14 settembre, ore 15)

Pisa-Udinese

(domenica 14 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Abisso

Sassuolo-Lazio

(domenica 14 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Tremolada di Monza
  • Assistenti: Fontemurato e Cavallina
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Pairetto

Milan-Bologna

(domenica 14 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Berti e Ceccon
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Fabbri
  • AVAR: Paterna

Verona-Cremonese

(lunedì 15 settembre, ore 18.30)

Como-Genoa

(lunedì 15 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Piccinini di Forlì
  • Assistenti: Di Monte e Regattieri
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Serra

