Serie A, gli arbitri della 3a giornata, tutte le designazioni: Colombo per Juventus-Inter, i motivi della scelta di Rocchi

Resi noti gli arbitri della terza giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su tre giorni, da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Si parte sabato alle 15 con Cagliari-Parma, arbitra Fourneau, alle 18 c’è Juventus-Inter, diretta da Colombo, alle 20.45 Fiorentina-Napoli, arbitra Zufferli, domenica alle 12.30 c’è Roma-Torino, affidata a Ayroldi, alle 15 ci sono Atalanta-Lecce, diretta da Manganiello e alla stessa ora Pisa-Udinese, affidata a Massa, alle 18 c’è Sassuolo-Lazio che sarà diretta da Tremolada e alle 20.45 Milan-Bologna affidata a Marcenaro. Lunedì alle 18.30 si riprende con Verona-Cremonese, arbitra Arena e alle 20.45 Como-Genoa con arbitro Piccinini.
Sarà dunque Colombo a dirigere il derby d’Italia tra Juve e Inter. Rocchi lo ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornata di serie A proprio per prepararlo per la partitissima dello Stadium di sabato pomeriggio. Con lui i nerazzurri hanno perso una sola volta a fronte di 5 vittorie, mentre con i bianconeri lo score è di 4 vittorie di Madama, 3 pareggi e due sconfitte. Sarà una giornata storica per l’utilizzo in questa partita della RefCam, dal peso di 6 grammi, che solitamente viene attaccata alla maglietta all’altezza del petto o anche all’orecchio, stile maxiauricolare, del direttore di gara (questa dovrebbe essere la scelta) e permetterà di osservare le varie azioni di una partita con gli occhi dei nostri fischietti. Verrà utilizzato nel riscaldamento, durante momenti chiave come calci di punizione e per replay spettacolari. Le immagini saranno inoltre disponibili anche al VAR, come parte del set di telecamere ufficiali.
Arbitri e assistenti delle partite della terza giornata
Cagliari-Parma
(sabato 13 settembre, ore 15)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: Garzelli e Miniutti
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Chiffi
- AVAR: Doveri
Juventus-Inter
(sabato 13 settembre, ore 18)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Peretti e Perrotti
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Abisso
Fiorentina-Napoli
(sabato 13 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Aureliano
- AVAR: Meraviglia
Roma-Torino
(domenica 14 settembre, ore 12.30)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: Di Giacinto e Cortese
- IV Ufficiale: Perenzoni
- VAR: Di Bello
- AVAR: Aureliano
Atalanta-Lecce
(domenica 14 settembre, ore 15)
- Arbitro: Manganiello di Pinerolo
- Assistenti: Cecconi e M.Rossi
- IV Ufficiale: Zanotti
- VAR: Marini
- AVAR: Chiffi
Pisa-Udinese
(domenica 14 settembre, ore 15)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Maggioni
- AVAR: Abisso
Sassuolo-Lazio
(domenica 14 settembre, ore 18)
- Arbitro: Tremolada di Monza
- Assistenti: Fontemurato e Cavallina
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Pairetto
Milan-Bologna
(domenica 14 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Berti e Ceccon
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Fabbri
- AVAR: Paterna
Verona-Cremonese
(lunedì 15 settembre, ore 18.30)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: L.Rossi e Bercigli
- IV Ufficiale: Crezzini
- VAR: Paterna
- AVAR: Giua
Como-Genoa
(lunedì 15 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Piccinini di Forlì
- Assistenti: Di Monte e Regattieri
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Gariglio
- AVAR: Serra