Serie A, gli arbitri della 3a giornata, tutte le designazioni: Colombo per Juventus-Inter, i motivi della scelta di Rocchi

Resi noti gli arbitri della terza giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 13 a lunedì 15 settembre

Resi noti gli arbitri della terza giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su tre giorni, da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Si parte sabato alle 15 con Cagliari-Parma, arbitra Fourneau, alle 18 c’è Juventus-Inter, diretta da Colombo, alle 20.45 Fiorentina-Napoli, arbitra Zufferli, domenica alle 12.30 c’è Roma-Torino, affidata a Ayroldi, alle 15 ci sono Atalanta-Lecce, diretta da Manganiello e alla stessa ora Pisa-Udinese, affidata a Massa, alle 18 c’è Sassuolo-Lazio che sarà diretta da Tremolada e alle 20.45 Milan-Bologna affidata a Marcenaro. Lunedì alle 18.30 si riprende con Verona-Cremonese, arbitra Arena e alle 20.45 Como-Genoa con arbitro Piccinini.

Sarà dunque Colombo a dirigere il derby d’Italia tra Juve e Inter. Rocchi lo ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornata di serie A proprio per prepararlo per la partitissima dello Stadium di sabato pomeriggio. Con lui i nerazzurri hanno perso una sola volta a fronte di 5 vittorie, mentre con i bianconeri lo score è di 4 vittorie di Madama, 3 pareggi e due sconfitte. Sarà una giornata storica per l’utilizzo in questa partita della RefCam, dal peso di 6 grammi, che solitamente viene attaccata alla maglietta all’altezza del petto o anche all’orecchio, stile maxiauricolare, del direttore di gara (questa dovrebbe essere la scelta) e permetterà di osservare le varie azioni di una partita con gli occhi dei nostri fischietti. Verrà utilizzato nel riscaldamento, durante momenti chiave come calci di punizione e per replay spettacolari. Le immagini saranno inoltre disponibili anche al VAR, come parte del set di telecamere ufficiali.

Arbitri e assistenti delle partite della terza giornata

Cagliari-Parma

(sabato 13 settembre, ore 15)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : Garzelli e Miniutti

: Garzelli e Miniutti IV Ufficiale: Turrini

VAR: Chiffi

AVAR: Doveri

Juventus-Inter

(sabato 13 settembre, ore 18)

Arbitro: Colombo di Como

Colombo di Como Assistenti : Peretti e Perrotti

: Peretti e Perrotti IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Abisso

Fiorentina-Napoli

(sabato 13 settembre, ore 20.45)

Arbitr o : Zufferli di Udine

: Assistenti : Bindoni e Tegoni

: Bindoni e Tegoni IV Ufficiale: Collu

VAR: Aureliano

AVAR: Meraviglia

Roma-Torino

(domenica 14 settembre, ore 12.30)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : Di Giacinto e Cortese

: Di Giacinto e Cortese IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Di Bello

AVAR: Aureliano

Atalanta-Lecce

(domenica 14 settembre, ore 15)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti : Cecconi e M.Rossi

: Cecconi e M.Rossi IV Ufficiale: Zanotti

VAR: Marini

AVAR: Chiffi

Pisa-Udinese

(domenica 14 settembre, ore 15)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

Sassuolo-Lazio

(domenica 14 settembre, ore 18)

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti : Fontemurato e Cavallina

: Fontemurato e Cavallina IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Meraviglia

AVAR: Pairetto

Milan-Bologna

(domenica 14 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti : Berti e Ceccon

: Berti e Ceccon IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Fabbri

AVAR: Paterna

Verona-Cremonese

(lunedì 15 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : L.Rossi e Bercigli

: L.Rossi e Bercigli IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Paterna

AVAR: Giua

Como-Genoa

(lunedì 15 settembre, ore 20.45)